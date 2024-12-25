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НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

25.12.2024 9:40
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про застосування до кредитної спілки «Наша Довіра» заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці Фото: bank.gov.ua

Національний банк України ухвалив зазначене рішення, керуючись нормами законодавства, зокрема пунктом 11 частини другої статті 46, пунктом 6 частини першої статті 58 та частиною третьою статті 59 Закону України «Про кредитні спілки». Рішення було прийнято у зв’язку з підтвердженням факту невиконання кредитною спілкою попередніх вимог регулятора.

12 серпня 2024 року Національний банк застосував до кредитної спілки «Наша Довіра» захід впливу у вигляді письмового застереження. Це рішення було обумовлено неподанням звіту з надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік. Кредитну спілку зобов’язали усунути порушення до 1 жовтня 2024 року.

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Окрім того, 23 вересня 2024 року регулятор знову застосував до «Наша Довіра» письмове застереження через неподання звітності за І та ІІ квартали 2024 року. У цьому випадку було встановлено термін усунення порушення до 4 жовтня 2024 року. Однак жодне з цих порушень не було усунуто.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності 25 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ пом’якшує низку валютних обмежень. НБУ ухвалив рішення про пом’якшення ряду валютних обмежень, що сприятиме підтримці українських виробників і створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в країні. При цьому запроваджені зміни не вплинуть істотно на курсову динаміку та рівень міжнародних резервів.

Раніше ми писали, що НБУ планує оновити системи кіберзахисту банків. НБУ пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки і кіберзахисту в банківській системі України.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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