НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про застосування до кредитної спілки «Наша Довіра» заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит

Національний банк України ухвалив зазначене рішення, керуючись нормами законодавства, зокрема пунктом 11 частини другої статті 46, пунктом 6 частини першої статті 58 та частиною третьою статті 59 Закону України «Про кредитні спілки». Рішення було прийнято у зв’язку з підтвердженням факту невиконання кредитною спілкою попередніх вимог регулятора.

12 серпня 2024 року Національний банк застосував до кредитної спілки «Наша Довіра» захід впливу у вигляді письмового застереження. Це рішення було обумовлено неподанням звіту з надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік. Кредитну спілку зобов’язали усунути порушення до 1 жовтня 2024 року.

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Окрім того, 23 вересня 2024 року регулятор знову застосував до «Наша Довіра» письмове застереження через неподання звітності за І та ІІ квартали 2024 року. У цьому випадку було встановлено термін усунення порушення до 4 жовтня 2024 року. Однак жодне з цих порушень не було усунуто.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності 25 грудня 2024 року.

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За матеріалами: НБУ.