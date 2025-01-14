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НБУ змінив обсяг ліцензій 9 небанкам

14.01.2025 14:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) прийняв рішення виключити з ліцензій на діяльність фінансової компанії окремих видів послуг дев’яти небанківським фінансовим установам у зв’язку з непровадженням діяльності з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль

НБУ змінив обсяг ліцензій 9 небанкам

НБУ змінив обсяг ліцензій 9 небанкам Фото: bank.gov.ua

Окремі фінансові послуги виключено:

  • ТОВ «Олімп Фінас Груп» (ЄДРПОУ 38545471) — надання коштів та банківських металів у кредит та фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Кредит Інвест Партнер» (ЄДРПОУ 44586746) — факторинг та фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Основа» (ЄДРПОУ 36972280),  ТОВ «ФК «Траст Фінанс» (ЄДРПОУ 40514657), ТОВ «ФК «Атлантіс Капітал» (ЄДРПОУ 38090415), ТОВ «ФК «Фалькон» (ЄДРПОУ 42114342), ТОВ «ФК Актівітіс» (ЄДРПОУ 38800017), ТОВ «ВВС-Факторинг» (ЄДРПОУ 37686875) — фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Макс Капітал» (ЄДРПОУ 43642406) — факторинг.

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Після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій на діяльність фінансової компанії установи матимуть право надавати фінансові послуги:

  • ТОВ «ФК «Кредит Інвест Партнер», ТОВ «ФК «Макс Капітал», ТОВ «ФК «Основа» — надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Олімп Фінас Груп» — факторинг;
  • ТОВ «ФК «Траст Фінанс», ТОВ «ФК «Атлантіс Капітал», ТОВ «ФК «Фалькон», ТОВ «ФК Актівітіс», ТОВ «ВВС-Факторинг» — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 13 січня 2025 року. Рішення набирають чинності з 14 січня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ пропонує нові вимоги до виконання миттєвих кредитових переказів. Надавач платіжних послуг зобов’язаний невідкладно та безкоштовно повідомити отримувача про зарахування коштів через миттєвий кредитовий переказ, а платника — про виконання такої операції. Зазначається, що надавач платіжних послуг повинен забезпечувати можливість здійснення миттєвих кредитових переказів щодня та 24 години на добу.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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