VanEck подала заявку на реєстрацію спотового Solana-ETF

Метою Solana Trust є забезпечення прямого доступу до Solana, що дасть змогу підвищити популярність альткоїнів на фінансових ринках. Фонд інвестуватиме безпосередньо в криптоактив, а не в контракти на його основі

Метью Сігел, керівник відділу досліджень цифрових активів VanEck, 27 червня оголосив, що компанія подала заявку на створення спотового біржового фонду Solana в Комісію з цінних паперів і бірж США.

За словами Сігела, новий фонд, який отримав назву VanEck Solana Trust, має на меті скористатися децентралізованим характером, високою корисністю та економічною доцільністю Solana. За його словами, цей траст є першою заявкою на створення ETF Solana в США.

У дописі Сігел надав кілька зауважень щодо того, чому компанія вважає, що SOL є товаром. Він написав:

“Ми вважаємо, що власний токен SOL функціонує подібно до інших цифрових товарів, таких як Біткоїн та Ethereum. Він використовується для оплати комісій за транзакції та обчислювальні послуги в блокчейні. Як і Ether у мережі Ethereum, SOL можна торгувати на платформах цифрових активів або використовувати в peer-to-peer транзакціях”.

У заяві VanEck уточнив, що очікується, що VanEck Solana Trust буде зареєстрований на біржі Cboe BZX, якщо це буде схвалено SEC.

Solana Trust націлений на зростання

VanEck Solana Trust відображатиме динаміку ціни криптовалюти Solana, за винятком витрат, пов’язаних з операційною діяльністю фонду.

У заявці зазначено, що траст буде оцінювати свої акції щодня, використовуючи індекс MarketVector Solana Benchmark Rate. Цей індекс розраховується на основі цін, наданих торговими платформами, які MarketVector вважає п’ятіркою кращих торгових платформ SOL, як визначено в провідному в галузі огляді CCData Centralized Exchange Benchmark.

На тлі новини курс монети підскочив на понад 7%. На момент написання матеріалу вона торгується по $144.

VanEck подав заявку на реєстрацію Solana ETF незабаром після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила запуск спотового ETH ETF в США 23 травня 2024 року. Схвалення поклало край тривалим суперечкам про статус криптовалюти ETH, давши їй зелене світло як товару, а не цінного паперу.

Згодом, 19 червня, SEC припинила розслідування щодо того, чи є Ефір цінним папером.

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За матеріалами cointelegraph.com