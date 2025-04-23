close-btn
PaySpaceMagazine

Компанія Трампа запартнерилась з Crypto.com для запуску криптовалютних ETF

23.04.2025 20:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Компанія президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology зробила ще один крок до того, щоб стати криптовалютною фірмою, уклавши зобов’язальне партнерство з провідною криптовалютною біржею Crypto.com

Компанія Трампа запартнерилась з Crypto.com для запуску криптовалютних ETF

Компанія Трампа запартнерилась з Crypto.com для запуску криптовалютних ETF Фото: freepik.com, pngarts.com

Компанія разом з потоковою платформою Truth+ та фінтех-брендом Truth.Fi підписала нову угоду з Crypto.com та Yorkville America Digital, фірмою з управління активами, щоб сприяти запуску біржових фондів, що торгують цифровими активами (ETF).

Всі сторони угоди висловили своє захоплення партнерством. Генеральний директор і голова TMTG Девін Нунес заявив, що його фірма «рада працювати з чудовими партнерами».

Співзасновник і генеральний директор Crypto.com Кріс Маршалек заявив, що «партнерство дає можливість глобального розповсюдження ETF Trump Media на платформі Crypto.com», і висловив думку, що угода є «перемогою» для всіх залучених компаній.

Цікаве по темі: Трамп вирішив не звільняти голову ФРС: як відреагував Біткоїн

Зобов’язуюче партнерство слідує за необов’язковою угодою, підписаною в березні, яка також має ту ж саму мету.

Цікаво, що початкова угода породила значний оптимізм і дозволила як акціям DJT, так і Cronos (CRO) Crypto.com протистояти зустрічним вітрам на ринку, які призвели до падіння більшості інших активів.

Ця угода, ймовірно, матиме такий самий позитивний ефект, оскільки Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вже має прийняти рішення щодо 72 криптовалютних ETF у 2025 році, і цілком ймовірно, що будуть подані додаткові заявки на реєстрацію.

Нагадаємо, що Трамп планує створити власну криптовалютну гру. Запланована гра про нерухомість стане доповненням до зростаючого списку криптовалютних проектів Трампа і його сім’ї. На додаток до колекцій NFT і мемкоїна, є децентралізованого фінансового підприємства World Liberty Financial.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки втратив крипторинок з моменту повернення Трампа в Білий дім

Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в Nvidia на початку президентства Трампа

Трамп підписав перший в історії США закон про криптовалюти

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз 23.04.2025

Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз
Кійосакі назвав свій новий улюблений актив 23.04.2025

Кійосакі назвав свій новий улюблений актив
Трамп вирішив не звільняти голову ФРС: як відреагував Біткоїн 23.04.2025

Трамп вирішив не звільняти голову ФРС: як відреагував Біткоїн
Скільки втратив крипторинок з моменту повернення Трампа в Білий дім 22.04.2025

Скільки втратив крипторинок з моменту повернення Трампа в Білий дім
Біткоїн пробив позначку $90 000: що далі 22.04.2025

Біткоїн пробив позначку $90 000: що далі
4 криптовалюти, які варто розглянути для інвестицій 22.04.2025

4 криптовалюти, які варто розглянути для інвестицій
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
Сьогодні  20:00

Компанія Трампа запартнерилась з Crypto.com для запуску криптовалютних ETF

 Сьогодні  19:30

OpenAI планує купити Google Chrome

 Сьогодні  18:40

Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз

 Сьогодні  17:50

Які зміни очікуються у банківському секторі України: опитування НБУ

 Сьогодні  17:00

Кійосакі назвав свій новий улюблений актив

 Сьогодні  16:23

У Києві стартувала конференція Payments & Security EMA Conference 2025: фоторепортаж

 Сьогодні  14:30

НБУ оштрафував фінкомпанію за порушення законодавства

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber