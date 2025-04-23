Компанія Трампа запартнерилась з Crypto.com для запуску криптовалютних ETF

Компанія президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology зробила ще один крок до того, щоб стати криптовалютною фірмою, уклавши зобов’язальне партнерство з провідною криптовалютною біржею Crypto.com

Компанія разом з потоковою платформою Truth+ та фінтех-брендом Truth.Fi підписала нову угоду з Crypto.com та Yorkville America Digital, фірмою з управління активами, щоб сприяти запуску біржових фондів, що торгують цифровими активами (ETF).

Всі сторони угоди висловили своє захоплення партнерством. Генеральний директор і голова TMTG Девін Нунес заявив, що його фірма «рада працювати з чудовими партнерами».

Співзасновник і генеральний директор Crypto.com Кріс Маршалек заявив, що «партнерство дає можливість глобального розповсюдження ETF Trump Media на платформі Crypto.com», і висловив думку, що угода є «перемогою» для всіх залучених компаній.

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Зобов’язуюче партнерство слідує за необов’язковою угодою, підписаною в березні, яка також має ту ж саму мету.

Цікаво, що початкова угода породила значний оптимізм і дозволила як акціям DJT, так і Cronos (CRO) Crypto.com протистояти зустрічним вітрам на ринку, які призвели до падіння більшості інших активів.

Ця угода, ймовірно, матиме такий самий позитивний ефект, оскільки Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вже має прийняти рішення щодо 72 криптовалютних ETF у 2025 році, і цілком ймовірно, що будуть подані додаткові заявки на реєстрацію.

Нагадаємо, що Трамп планує створити власну криптовалютну гру. Запланована гра про нерухомість стане доповненням до зростаючого списку криптовалютних проектів Трампа і його сім’ї. На додаток до колекцій NFT і мемкоїна, є децентралізованого фінансового підприємства World Liberty Financial.

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Джерело: Finbold.