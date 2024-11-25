ПриватБанк запустив SWIFT-перекази з Польщі без комісії та з кешбеком

Клієнти ПриватБанку можуть отримувати SWIFT-перекази з Польщі без комісії та з кешбеком

Про це повідомив ПриватБанк на своєму сайті.

Українці, які перебувають у Польщі, мають можливість відправляти SWIFT-перекази рідним та друзям до України без комісії через партнера ПриватБанку — Банк Pekao S.A.

Як повідомив член правління ПриватБанку Дмитро Мусієнко, у листопаді банк спільно з партнерами запустив спеціальну програму. Вона дозволяє отримувати кешбек за SWIFT-перекази, які зараховуються на картки Mastercard від ПриватБанку.

Переваги програми:

гарантований кешбек 150 грн за перший переказ.

можливість виграти кешбек 1 500 грн щомісяця. Для участі в розіграші достатньо здійснити SWIFT-переказ від Банку Pekao S.A. на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від $100(або еквівалент у іншій валюті).

Термін дії програми: з 25 листопада 2024 року до 25 травня 2025 року.

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Надіслати SWIFT-переказ до України можна через відділення Банку Pekao S.A., інтернет-банкінг Pekao24 або мобільний додаток PeoPay. Отримання переказів через ПриватБанк забезпечує відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн-відстеження та доступ до спеціальної лінії підтримки. Зазвичай кошти надходять на рахунки протягом 24 годин, причому 40% платежів зараховуються за 5 хвилин.

Банк Pekao S.A. заснований у 1929 році і є однією з найбільших фінансових установ у Центрально-Східній Європі та другим за величиною універсальним банком у Польщі. Банк Pekao S.A. володіє другою за величиною філіальною мережею в Польщі та обслуговує понад 6,9 млн клієнтів. Банк Pekao S.A. має українську версію в додатку PeoPay та інтернет-банкінгу Pekao24, спеціальну сторінку на сайті, створену для українських клієнтів українською мовою.

Нагадаємо, що ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay. Українці, що користуються цифровим гаманцем Apple Pay, тепер зможуть додавати картки ПриватБанку без ручного введення реквізитів картки.

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