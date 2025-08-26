Український єдиноріг Grammarly змінює назву

Український стартап-єдиноріг Grammarly, який мільйони користувачів знають як сервіс перевірки граматики, перетворюється з монопродуктової на мультипродуктову та змінює назву

Про це розповів новий генеральний директор компанії Шишир Меротра в інтерв’ю Forbes.

За його словами назву назву компанії вже обрали, але поки не оголошують на широкий загал.

«Зараз ми працюємо над новою назвою для компанії. Уже визначилися з варіантом, але ще не готові його оголосити. Ці зміни стануться до кінця року», — сказав Меротра.

В планах перетворити Grammarly на платформу агентів на базі штучного інтелекту (ШІ).

«Наш пріоритет — трансформувати Grammarly з «одного агента» у платформу з багатьма агентами і відкрити її для інших провайдерів та компаній. На цьому шляху ми з’ясували, що багато з ключових середовищ, з якими люди працюють, не створювалися для роботи з ШІ чи агентами. Тому ми вирішили інвестувати у створення власних сервісів для найбільш критичних середовищ», — додав Меротра.

Цікаве по темі: Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів

Компанія презентує нову стратегію, яку він називає своєрідним «ШІ-автобаном» — системою, що безпосередньо підключає штучний інтелект до робочих інструментів користувачів: від Google Docs і Gmail до Slack та мобільних застосунків. Щоб підкреслити масштаб цієї трансформації і було вирішено трансформувати бренд.

Він наголосив, що очікує, що Grammarly і ШІ-агенти працюватимуть у багатьох різних застосунках. Але компанія планує, що створити і власні середовища для роботи ШІ-агентів.

Після придбання компанією Grammarly у грудні 2024 року стартапу Coda, який спеціалізується на створенні хмарного багатокористувацького редактора документів, керівництво компанією очолив її засновник Шишир Меротра.

Нагадаємо, що Grammarly оголосив про залучення $1 млрд інвестицій у рамках go-to-market фінансування від фонду Customer Value Fund (CVF), що діє під егідою General Catalyst.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ethereum встановив новий рекордний максимум

НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

НБУ презентував нову памʼятну монету