НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) послідовно працює над захистом інвесторів і регулярно інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити ризик

За даними НКЦПФР, наразі список сумнівних інвестпроєктів було оновлено такими трьома SCAM-проєктами:

«Chykalov.pro.Invest»;

«OnlySuccessAllowed»;

«YourFinancesSecured».

Станом на сьогодні список містить 444 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Вони доступні на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Сумнівним інвестиційним проєктом вважається діяльність із ознаками недобросовісного залучення коштів чи активів інвесторів, зокрема за відсутності ліцензій і прозорої інформації.

Цікаве по темі: НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності

Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.

Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua.

Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

Також ми писали, що НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів. В рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство НКЦПФР розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди».

Раніше ми писали, що в рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Крім того, НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ЄС розглядає Ethereum та Solana для запуску цифрового євро

НБУ презентував нову памʼятну монету

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло