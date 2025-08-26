close-btn
PaySpaceMagazine

НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

26.08.2025 10:20
Ольга Деркач

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) послідовно працює над захистом інвесторів і регулярно інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити ризик

НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

Фото: freepik.com, nssmc.gov.ua

За даними НКЦПФР, наразі список сумнівних інвестпроєктів було оновлено такими трьома SCAM-проєктами:

  • «Chykalov.pro.Invest»;
  • «OnlySuccessAllowed»;
  • «YourFinancesSecured».

Станом на сьогодні список містить 444 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Вони доступні на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Сумнівним інвестиційним проєктом вважається діяльність із ознаками недобросовісного залучення коштів чи активів інвесторів, зокрема за відсутності ліцензій і прозорої інформації.

Цікаве по темі: НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності

Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.

Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua.

Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

Також ми писали, що НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів. В рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство НКЦПФР розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди».

Раніше ми писали, що в рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Крім того, НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ЄС розглядає Ethereum та Solana для запуску цифрового євро

НБУ презентував нову памʼятну монету

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло

Рубрики: БезпекаІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
У застосунку «Мрія» зʼявиться власна валюта — Федоров 22.08.2025

У застосунку «Мрія» зʼявиться власна валюта — Федоров
Рада ухвалила закони для запуску Defence City в Україні — Гетманцев 21.08.2025

Рада ухвалила закони для запуску Defence City в Україні — Гетманцев
PlayCity заблокував 7 відомих instagram-акаунтів за рекламу казино 20.08.2025

PlayCity заблокував 7 відомих instagram-акаунтів за рекламу казино
Міноборони презентувало онлайн-платформу «Зброя» 18.08.2025

Міноборони презентувало онлайн-платформу «Зброя»
Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу 18.08.2025

Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу
Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат 18.08.2025

Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:40

Криптотрейдери втратили майже $941 млн через падіння Біткоїна

 Сьогодні  18:20

Альтсезон не почнеться, доки не запустять більше крипто-ETF — Bitfinex

 Сьогодні  15:40

Один з активів Кійосакі злетів у ціні

 Сьогодні  14:20

Вперше за 13 років банки завезли більше євро, ніж доларів

 Сьогодні  13:00

Український єдиноріг Grammarly змінює назву

 Сьогодні  11:40

Ethereum встановив новий рекордний максимум

 Сьогодні  10:20

НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.