Uklon може запустити автобусні перевезення

В застосунку Uklon може з’явитись функціонал на кшталт маркетплейсу для автобусних перевізників

Український сервіс Uklon розглядає можливість запуску автобусних перевезень, розповів співзасновник компанії Сергій Смусь.

За його словами, зараз в Uklon аналізують напрямок автобусних перевезень, оскільки вважають його доволі цікавим та перспективним. Вихід на цей ринок компанія бачить у форматі маркетплейсу для автобусних перевізників.

«Їх ми зможемо обирати за рейтингами та відгуками людей», — уточнив співзасновник компанії.

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Планується почати з найпопулярніших маршрутів, а потім поступово додавати нові напрямки, якщо новий формат гарно працюватиме. Серед популярних напрямків в Uklon розглядають Польщу, з неї можуть і почати.

Водночас Смусь не уточнив, в які терміни компанія може запустити автобусні перевезення.

Нагадаємо, Uklon запустив нову рекламну диджитал-платформу Uklon Ads, інтегровану в мобільний застосунок компанії. Ця інновація орієнтована на корпоративних клієнтів середнього та великого бізнесу.

Платформа дозволяє бізнесу проводити рекламні та маркетингові кампанії безпосередньо через застосунок. Для цього пропонуються різноманітні інструменти: статичні та анімовані банери, що відображаються під час поїздки, інформаційні повідомлення у форматі сторіз, а також push- і pop-up сповіщення. Крім того, компанії можуть персоналізувати транспорт, брендувавши автомобілі відповідно до своїх маркетингових цілей.

Також ми писали, що Uklon став першим райдхелінг-сервісом в Україні, який під’єднав державний застосунок Дія для швидкої реєстрації водіїв-партнерів.

Сервіс таксі Uklon інтегрував Дію для швидшої реєстрації нових водіїв-партнерів. Тепер на сайті Uklon Driver доступна функція шерингу документів через Дію, яка дозволяє поділитися копіями водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та інших цифрових документів у кілька кліків.

Крім того, український онлайн-сервіс таксі Uklon найближчим часом продовжить вихід на зовнішні ринки — планує повернення до Молдови та вивчає ринки Східної Європи.

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За матеріалами Forbes