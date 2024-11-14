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Uklon та Дія запустили спільну послугу

14.11.2024 15:40
Дарія Шуть
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Компанія Uklon стала першим райдхелінг-сервісом в Україні, який під’єднав державний застосунок Дія для швидкої реєстрації водіїв-партнерів

Uklon та Дія запустили спільну послугу

Uklon та Дія запустили спільну послугу

Сервіс таксі Uklon інтегрував Дію для швидшої реєстрації нових водіїв-партнерів. Тепер на сайті Uklon Driver доступна функція шерингу документів через Дію, яка дозволяє поділитися копіями водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та інших цифрових документів у кілька кліків.

Таким чином, нові партнери зможуть швидше пройти верифікацію даних та розпочати співпрацю із сервісом. До цього, щоб зареєструватися та працювати з Uklon, партнеру потрібно було фотографувати документи та очікувати на рішення менеджерів Driver Care щодо підтвердження заявки.

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«Усі наші продукти та послуги ми розвиваємо за підходом digital first (сервісу за замовчуванням) and paperless (без паперів) для розвитку багатофункціонального superapp, який є зручним у користуванні як для наших користувачів-райдерів, так і для водіїв-партнерів. Завдяки інтеграції з Дією ми скоротили час реєстрації водія на 25% – раніше це займало 8 хв та вимагало ряд самостійних кроків», — зазначає Олександр Чумак, Chief Technology Officer Uklon.

Uklon інтегрував Дію для швидшої реєстрації нових водіїв-партнерів

Uklon інтегрував Дію для швидшої реєстрації нових водіїв-партнерів

Як скористатись новим сервісом

Щоб поділитися копіями цифрових документів через Дію під час реєстрації для партнерів, які бажають співпрацювати з Uklon, потрібно:

  • на сайті Uklon Driver під час проходження реєстрації натиснути кнопку «Додати дані через Дію» на екрані основних даних;
  • обрати документи зі списку. Можна поділитись копіями водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та РНОКПП (ІПН), необхідного для здійснення безготівкових транзакцій;
  • якщо зайшли на сайт зі смартфона, вас автоматично переадресує у застосунок Дія для підтвердження шерингу документів. Якщо ж відкрили сторінку з комп’ютера чи ноутбука – потрібно на смартфоні відкрити сканер у Дії і навести його на QR-код, що з’явиться на екрані, щоб підтвердити запит;
  • завантажені документи через Дію миттєво пройдуть перевірку та опрацювання заявки на стороні Uklon, що значно пришвидшить реєстрацію нових партнерів.

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Щоб поділитися документами через Дію, знадобиться мобільний застосунок Дія, наявність цифрових документів, та активований Дія.Підпис.

Водночас партнери, які бажають співпрацювати з Uklon, можуть зареєструватися на сайті і без шерингу документів через Дію. Тоді необхідно буде вручну ввести всі необхідні дані під час реєстрації, завантажити фото необхідних документів та дочекатися опрацювання і підтвердження заявки менеджерами Driver Care.

Раніше ми писали, що у Дії з’явилась нова функція. Сервіс єВідновлення у Дії було вдосконалено — тепер користувачі можуть змінити реквізити картки для виплат у кілька кліків.

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Рубрики: ДіяКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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