Projector Foundation та Uklon пропонують безоплатне навчання для військових

Освітній проєкт покликаний підтримати ветеранів після повернення або допомогти отримати нові знання та навички захисникам та захисницям, щоб стати ефективнішими в армії

Projector Foundation спільно з компанією Uklon запускають набір на безоплатне навчання у сфері креативних та IT індустрій для захисників та захисниць, ветеранів та ветеранок.

Програма передбачає:

Онлайн-формат навчання : зручний доступ незалежно від місця проживання чи служби.

: зручний доступ незалежно від місця проживання чи служби. Багато практики : основи теорії поєднуються з реальними завданнями.

: основи теорії поєднуються з реальними завданнями. Підтримка куратора : навчання у супроводі професіоналів.

: навчання у супроводі професіоналів. Результати: сертифікат, портфоліо з готовим кейсом та можливість потрапити на стажування в команду Uklon.

Участь у програмі можуть взяти захисники та захисниці, які зараз служать у лавах ЗСУ, а також ветерани та ветеранки, які повернулися до цивільного життя. Посада, вік чи географія служби, досвід у сфері не мають значення.

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«Освіта — це потужний інструмент, який допомагає ветеранам віднайти своє місце після повернення до цивільного життя та відкрити нові можливості для самореалізації. Для військових нові знання та навички не лише сприяють адаптації до сучасних викликів, але й допомагають посилити їхню ефективність як на службі, так і за її межами. У рамках цієї програми студенти-військові будуть інтегровані в загальні групи, що сприятиме обміну досвідом і побудові спільноти», — коментує Тетяна Фіщук, CEO Projector Foundation.

Навчання почнуться вже у січні за напрямками:

IT Project Management

Mobile Apps Design

Digital Marketing

Facebook & Instagram Targeting

SMM

Copywriting Beginning

Graphic Design Beginning

Motion Design

Python Beginning

Product Design

AI for Product Creation

Вебдизайн для початківців

Дедлайн подачі заявок — 29 грудня. Зареєструватись та знайти всю інформацію про проєкт можна за посиланням.

Нагадаємо, під час несення військової служби українські захисники мають право не лише на стандартне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди. Розмір однієї з таких винагород складає 50 000 грн, вона виплачується за дотримання військовим одночасно трьох умов.

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