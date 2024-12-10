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Projector Foundation та Uklon пропонують безоплатне навчання для військових

10.12.2024 19:40
Дарія Шуть
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Освітній проєкт покликаний підтримати ветеранів після повернення або допомогти отримати нові знання та навички захисникам та захисницям, щоб стати ефективнішими в армії

Projector Foundation та Uklon пропонують безоплатне навчання для військових

Фото: osvitaveteraniv.prjctrfoundation.com

Projector Foundation спільно з компанією Uklon запускають набір на безоплатне навчання у сфері креативних та IT індустрій для захисників та захисниць, ветеранів та ветеранок.

Програма передбачає:

  • Онлайн-формат навчання: зручний доступ незалежно від місця проживання чи служби.
  • Багато практики: основи теорії поєднуються з реальними завданнями.
  • Підтримка куратора: навчання у супроводі професіоналів.
  • Результати: сертифікат, портфоліо з готовим кейсом та можливість потрапити на стажування в команду Uklon.

Участь у програмі можуть взяти захисники та захисниці, які зараз служать у лавах ЗСУ, а також ветерани та ветеранки, які повернулися до цивільного життя. Посада, вік чи географія служби, досвід у сфері не мають значення.

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«Освіта — це потужний інструмент, який допомагає ветеранам віднайти своє місце після повернення до цивільного життя та відкрити нові можливості для самореалізації. Для військових нові знання та навички не лише сприяють адаптації до сучасних викликів, але й допомагають посилити їхню ефективність як на службі, так і за її межами. У рамках цієї програми студенти-військові будуть інтегровані в загальні групи, що сприятиме обміну досвідом і побудові спільноти», — коментує Тетяна Фіщук, CEO Projector Foundation.

Навчання почнуться вже у січні за напрямками:

  • IT Project Management
  • Mobile Apps Design
  • Digital Marketing
  • Facebook & Instagram Targeting
  • SMM
  • Copywriting Beginning
  • Graphic Design Beginning
  • Motion Design
  • Python Beginning
  • Product Design
  • AI for Product Creation
  • Вебдизайн для початківців

Дедлайн подачі заявок — 29 грудня. Зареєструватись та знайти всю інформацію про проєкт можна за посиланням.

Нагадаємо, під час несення військової служби українські захисники мають право не лише на стандартне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди. Розмір однієї з таких винагород складає 50 000 грн, вона виплачується за дотримання військовим одночасно трьох умов.

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Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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