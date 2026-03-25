Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні — Опендатабот

Майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які здають фінансову звітність та мають доходи не менше 100 млн грн на рік, зафіксовано в Україні за даними Єдиного державного реєстру станом на середину березня 2026 року. Майже у чверті компаній у власниках — громадяни Кіпру. А найбільше бізнесу з іноземними власниками зареєстровано у столиці. Найчастіше для своїх компаній іноземці обирають сферу оптової торгівлі, сільського господарства та ІТ

2 997 компаній з іноземними власниками налічується наразі в Україні. Досліджувались компанії, які мали дохід від 100 млн грн згідно з фінансовою звітністю за 2025 рік.

Майже у чверті компаній є власники з Кіпру — 694 компанії. Наслідують громадяни Німеччини — вони відзначились у 300 компаніях, та США — 292. Далі йдуть Нідерланди (239 компаній), Велика Британія (224), Австрія (187) та Польща (146). Варто зауважити, що в однієї компанії можуть бути кілька власників.

Зазначимо, що Кіпр і Нідерланди вже давно залишаються ключовими «хабами» для структурування українського бізнесу.

Цікаве по темі: Український бізнес масово отримує фейкові листи від імені БЕБ: що робити

У Києві зареєстрована майже половина всіх компаній з іноземними власниками — 1478 бізнеси. Далі йде Львівщина та Київщина — по 223 у кожному регіоні. Найменше таких бізнесів у фронтових Херсонщині та Донеччині.

Понад чверть усіх компаній іноземців працює в оптовій торгівлі — 774. Ще 268 компаній у сільському господарстві та 176 — в ІТ.

Нагадаємо, що цифровий сервіс TAX Control від податкової служби — це зручний спосіб повідомити про недоброчесний бізнес прямо зі свого смартфона.

Рада скасувала обов’язкові акти виконаних робіт для бізнесу

Як український бізнес переживає війну — Опендатабот

В Україні можуть дозволити ведення бізнесу без реєстрації ФОП

Джерело: Опендатабот.