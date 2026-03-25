Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні — Опендатабот

25.03.2026 11:20
Ольга Деркач

Майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які здають фінансову звітність та мають доходи не менше 100 млн грн на рік, зафіксовано в Україні за даними Єдиного державного реєстру станом на середину березня 2026 року. Майже у чверті компаній у власниках — громадяни Кіпру. А найбільше бізнесу з іноземними власниками зареєстровано у столиці. Найчастіше для своїх компаній іноземці обирають сферу оптової торгівлі, сільського господарства та ІТ

Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні — Опендатабот

Фото: unsplash.com, freepik.com

2 997 компаній з іноземними власниками налічується наразі в Україні. Досліджувались компанії, які мали дохід від 100 млн грн згідно з фінансовою звітністю за 2025 рік.

Майже у чверті компаній є власники з Кіпру — 694 компанії. Наслідують громадяни Німеччини — вони відзначились у 300 компаніях, та США — 292. Далі йдуть Нідерланди (239 компаній), Велика Британія (224), Австрія (187) та Польща (146). Варто зауважити, що в однієї компанії можуть бути кілька власників.

Зазначимо, що Кіпр і Нідерланди вже давно залишаються ключовими «хабами» для структурування українського бізнесу.

Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

У Києві зареєстрована майже половина всіх компаній з іноземними власниками — 1478 бізнеси. Далі йде Львівщина та Київщина — по 223 у кожному регіоні. Найменше таких бізнесів у фронтових Херсонщині та Донеччині.

Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Понад чверть усіх компаній іноземців працює в оптовій торгівлі — 774. Ще 268 компаній у сільському господарстві та 176 — в ІТ.

Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що цифровий сервіс TAX Control від податкової служби — це зручний спосіб повідомити про недоброчесний бізнес прямо зі свого смартфона.

Джерело: Опендатабот.

