close-btn
PaySpaceMagazine

«Клуб білого бізнесу» зріс майже до 9 тис. учасників — Гетманцев

10.04.2026 13:00
Ольга Деркач

Кількість платників податків у Переліку з високим рівнем податкової довіри, відомому як «Клуб білого бізнесу», помітно зросла після змін до Податкового кодексу

«Клуб білого бізнесу» зріс майже до 9 тис. учасників — Гетманцев

Фото: freepik.com, wikipedia.org

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Станом на 1 квітня 2026 року до переліку включено 8991 платника — це на 1353 більше, ніж у попередній редакції. Більшість учасників становлять юридичні особи (8410), тоді як фізичних осіб-підприємців налічується 581.

«Як і очікувалося, зміни до Податкового кодексу призвели до зростання кількості платників, які увійшли до оновленого Переліку Території з високим рівнем податкової довіри, також відомого як «Клуб білого бізнесу»», — зазначив Гетманцев.

У переліку представлені платники з різними системами оподаткування.

«Залежно від системи оподаткування в Переліку перебуває 4789 платників загальної системи оподаткування, 3751 платник спрощеної системи оподаткування та 451 платник Дія.City», — уточнив Гетманцев.

Також учасники переліку охоплюють практично всі галузі економіки — вони представлені у 19 секціях КВЕД.

«Також платники в Переліку представлені за 19 секціями КВЕД, фактично за всіма галузями економіки. Тобто, законом забезпечена рівність та можливість для платників будь-якої системи та галузі економіки бути включеними до Переліку», — додав він.

Розширення переліку свідчить про зростання кількості бізнесів, які відповідають критеріям податкової прозорості та високого рівня довіри з боку держави.

Нагадаємо, що цифровий сервіс TAX Control від податкової служби — це зручний спосіб повідомити про недоброчесний бізнес прямо зі свого смартфона. Ви надсилаєте інформацію через сервіс, після чого вона автоматично потрапляє до податкової служби відповідного регіону. Отримані дані аналізують та можуть використати під час організації перевірки конкретного бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки український бізнес заборгував перед фінустановами

Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні — Опендатабот

Рада скасувала обов’язкові акти виконаних робіт для бізнесу

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
google news
Новини по темі
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.