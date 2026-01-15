close-btn
3 акції, які можуть перетворити $1000 на $10 000

15.01.2026 18:40
Ольга Деркач

На початку 2025 року фондовий ринок виглядав нестабільним: більшість ключових активів, здавалося, були суттєво переоцінені. Попри це, можливостей не бракувало — кмітливі інвестори все одно могли знаходити недооцінені, дешеві акції, здатні перетворити $1 000 інвестиції на $10 000 прибутку

Фото: chatgpt.com, freepik.com

Початок 2026 року виглядає схоже. І хоча частина учасників ринку досі побоюється, що бум штучного інтелекту (ШІ) — це бульбашка, яка ось-ось лусне, індекс S&P 500 у січні неодноразово закривався на рекордних максимумах.

Зараз також є потенційно недооцінені акції, які можуть допомогти інвесторам перетворити відносно скромні вкладення на суттєві прибутки в середньо- та довгостроковій перспективі.

Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ: RCKT)

Rocket Pharmaceuticals — типовий приклад «бінарної» історії серед дешевих акцій амбітних компаній. Якщо коротко, це розробник генної терапії на клінічній стадії, який працює над лікуванням рідкісних захворювань.

У січні 2026 року акції RCKT за будь-якими мірками залишаються дуже дешевими через пов’язану з випробуваннями невдачу на початку 2025 року. Тоді акції обвалилися приблизно з $6,59 до близько $2,50, а згодом піднялися до $3,80.

Останній тренд для Rocket Pharmaceuticals, утім, був помірно позитивним: від початку року (YTD) акції зросли на 8%. Компанія продовжує працювати над новими підходами — зокрема програмами генної терапії на базі аденоасоційованих вірусів (AAV) та лентивірусів (LV). Особливо вирізняється проєкт, спрямований на хворобу Данона, який перебуває у 2-й фазі клінічних випробувань.

Цікаве по темі: Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 в акції Марджорі Тейлор Ґрін

Водночас інвестиція в Rocket Pharmaceuticals — без сумніву, варіант лише для тих, хто готовий до високого ризику. Але й потенційні виплати у разі успіху компанії можуть бути вражаючими.

Fiserv (NASDAQ: FISV)

На відміну від Rocket, Fiserv — давно сформована компанія, глибоко інтегрована у глобальну платіжну та фінансову інфраструктуру.

Катастрофічний промах у звітності наприкінці 2025 року призвів до приголомшливого падіння на 40% за один день. А для інвесторів у січні 2026 року це означає головне: FISV виглядає суттєво недооціненою, із ціною лише $66,79.

Fiserv може бути прикладом ситуації, коли value trap перетворюється на value play: чимало аналітиків вважають, що акції помітно недооцінені щодо фундаментальних показників компанії, а загальний тренд на розвиток цифрових платежів та банківських технологій зберігається.

Крім того, попри загалом обережні рейтинги, важливо, що Волл-стріт у середньому очікує зростання FISV щонайменше приблизно на 40% у 2026 році.

Intel (NASDAQ: INTC)

Хоча Intel зміцнювала позиції протягом 2025 року, гігант напівпровідників усе ще залишається значно дешевшим за Nvidia (NASDAQ: NVDA) та Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Акції Intel торгуються на рівні $47,29.

Попри проблеми останніх років, компанія є і зрілою, і стратегічно важливою для США — тож її подальше існування виглядає майже гарантованим, а повернення до нового етапу зростання — доволі ймовірним.

«Бичачий» сценарій для INTC у січні став ще переконливішим, оскільки нещодавнє зростання вивело компанію на траєкторію, за якої вона може обійти корейського гіганта Samsung і стати другою у світі найбільшою компанією з виробництва мікрочипів.

Джерело: Finbold.

