Ця компанія може стати наступною Nvidia

Хоча твердження, що якась компанія може стати наступною Nvidia трішки насторожує, у випадку ядерної компанії Oklo (NYSE: OKLO) справді є сильний бичачий сценарій — на тлі буму штучного інтелекту (ШІ) та проблем, які він уже приніс світу

Зокрема, дедалі важливішим фактором у гонитві за нарощуванням потужностей ШІ стала здатність енергомереж у США та інших країнах забезпечувати електрикою ненажерливі дата-центри.

Наразі це питання стало і практичним, і політичним: розширювати інфраструктуру одночасно дорого та складно, а громади поруч із такими об’єктами дедалі більше незадоволені забрудненням, шумом, споживанням води та стабільністю електропостачання.

Поки деякі компанії — зокрема xAI Ілона Маска — використовують не надто елегантні тимчасові рішення на кшталт дизельних та інших генераторів, ядерна енергетика виглядає дедалі популярнішим виходом.

Бичачий сценарій для акцій Oklo у 2026 році

Серед компаній, які можуть запропонувати енергетичні рішення для дата-центрів, Oklo має особливо сильні позиції.

Компанія, що спеціалізується на менших модульних реакторах, уже привернула позитивну увагу інвесторів, зокрема через те, що раніше її очолював Сем Альтман з OpenAI — ймовірно, найвідомішої у світі компанії у сфері ШІ.

Зростання популярності видно і на ринку: за останні 12 місяців акції OKLO подорожчали на 203% — до $94,95. Крім того, компанія впевнено стартувала у 2026 році: з Нового року папери зросли на 22%.

Чи може Oklo витіснити Nvidia

Хоча таке ралі може викликати занепокоєння інвесторів, варто нагадати: Nvidia — попередній умовний «продавець лопат» у золотій лихоманці ШІ — зросла на 1 044% від часу публічного релізу ChatGPT у 2022 році, і багато хто очікує подальшого зростання у 2026-му.

Якщо Oklo справді закріпиться як великий постачальник енергії для дата-центрів, потенціал зростання бізнесу та підвищення впізнаваності компанії серед інвесторів можуть підштовхнути акції до ще сильнішого ралі.

Зрештою, Волл-стріт також налаштована доволі бичаче щодо перспектив виробника ядерних реакторів на найближчі 12 місяців. У середньому аналітики очікують зростання акцій Oklo на 31,76% — до $125 наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

