Як акції Berkshire Hathaway поводяться після відходу Воррена Баффетта

Воррен Баффетт залишив посаду гендиректора Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B), завершивши цілу епоху для компанії. Після цього ринок по-новому дивиться на її оцінку

Баффетт відійшов від операційного керівництва на початку 2026 року, передавши контроль давньому наступнику Ґреґу Абелю, водночас залишившись головою ради директорів та великим акціонером.

Хоча перехід готували давно, він усе одно став психологічною точкою зламу для інвесторів, які тісно пов’язували результати Berkshire з судженнями Баффетта.

Після зміни керівництва акціям Berkshire Hathaway важко набрати імпульс. Станом на момент написання матеріалу папери торгувалися по $493, а з початку 2026 року, відколи Абель перебрав управління, знизилися на 0,72%. За останній рік акції BRK зросли більш ніж на 5%.

Хоча рух виглядає помірним, він, імовірно, підживить дискусію про те, чи не починають акції втрачати те, що інвестори давно називали премією Баффетта — додаткову оцінку, яку Berkshire отримувала завдяки репутації, дисципліні та послужному списку Баффетта.

Ефект премії Баффетта

Упродовж багатьох років так звана премія Баффетта відображала довіру до того, як Оракул з Омахи розподіляє капітал, укладає угоди та дисципліновано керує ризиками. Це підтримувало оцінку Berkshire на рівні, вищому за сумарну оцінку її базових бізнесів.

Водночас реакцію ринку формує й невизначеність щодо наступництва. Хоча Абеля широко вважають здатним керівником, йому бракує символічного статусу Баффетта, що підживлює побоювання: Berkshire можуть почати сприймати радше як звичайний конгломерат, а не як унікальний інвестиційний механізм із винятковим управлінням.

Ці побоювання стосуються менше короткострокових операцій і більше довгострокового розміщення капіталу. Інвестори уважно стежать, як Berkshire використовуватиме свої величезні грошові резерви, чи зміниться стратегія поглинань і чи збережеться дисципліна, яка визначала епоху Баффетта. Будь-яка зміна підходу може вплинути на майбутні оцінки.

Втім, прихильники компанії стверджують, що нещодавнє зниження відображає радше настрої, ніж фундаментальні чинники, і наголошують: диверсифікований портфель Berkshire залишається високоприбутковим.

