Мінцифри запускає першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

Відтепер уся інформація про штучний інтелект в Україні зібрана в єдиному вікні ШІ-ініціатив. Бізнес, державні організації, наукові й освітні заклади та міжнародні партнери зможуть напряму долучитися до AI-трансформації України
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Що корисного ви знайдете:
- ключові АІ-проєкти та актуальні новини у сфері технологій;
- актуальні рекомендації, корисні інструменти та практичні гайди;
- середовище для стартапів;
- можливість стати частиною провідного комітету із ШІ при Мінцифрі.
Відкривайте для себе нові можливості штучного інтелекту — переходьте за посиланням.
Маєте власні ідеї щодо розвитку ШІ в Україні? Діліться ними через форму зворотного зв’язку на сайті або пишіть на пошту ai@thedigital.gov.ua.
Читайте також: Чатботи стали вдвічі частіше брехати та провокують психічні розлади
«Творимо цифрове майбутнє України разом, — наголосили у Мінцифри. — Вебсайт розроблено за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev».
Раніше ми писали, що Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Київстар для розробки першої національної української LLM.
WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі створить координаційний комітет, етичний та технічний борди, які контролюватимуть, щоб модель була безпечною і якісною. Київстар стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її — без залучення держбюджету.
Нагадаємо, що минулого місяця Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск Дія.Картки, яка дозволяє отримувати всі види держвиплат на одну картку.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
OpenAI створить платформу для пошуку роботи на базі ШІ
Стало відомо, скільки сайтів заблокував PlayCity за поширення азартних ігор без ліцензії
PlayCity заблокував 7 відомих instagram-акаунтів за рекламу казино