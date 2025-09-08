close-btn
Мінцифри запускає першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

08.09.2025 20:30
Ольга Деркач

Відтепер уся інформація про штучний інтелект в Україні зібрана в єдиному вікні ШІ-ініціатив. Бізнес, державні організації, наукові й освітні заклади та міжнародні партнери зможуть напряму долучитися до AI-трансформації України

Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Що корисного ви знайдете:

  • ключові АІ-проєкти та актуальні новини у сфері технологій;
  • актуальні рекомендації, корисні інструменти та практичні гайди;
  • середовище для стартапів;
  • можливість стати частиною провідного комітету із ШІ при Мінцифрі.

Відкривайте для себе нові можливості штучного інтелекту — переходьте за посиланням.

Маєте власні ідеї щодо розвитку ШІ в Україні? Діліться ними через форму зворотного зв’язку на сайті або пишіть на пошту ai@thedigital.gov.ua.

Читайте також: Чатботи стали вдвічі частіше брехати та провокують психічні розлади

«Творимо цифрове майбутнє України разом, — наголосили у Мінцифри. — Вебсайт розроблено за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev».

Раніше ми писали, що Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Київстар для розробки першої національної української LLM.

WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі створить координаційний комітет, етичний та технічний борди, які контролюватимуть, щоб модель була безпечною і якісною. Київстар стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її — без залучення держбюджету.

Нагадаємо, що минулого місяця Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск Дія.Картки, яка дозволяє отримувати всі види держвиплат на одну картку.

