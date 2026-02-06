НБУ оприлюднив прогноз інфляції на 2026–2028 роки

Нацбанк України оприлюднив Інфляційний звіт і прогнозує помірну інфляцію в Україні у 2026–2028 роках, а також поступове відновлення економіки на тлі воєнних ризиків та енергетичних викликів

У Національному банку України очікують, що інфляція впродовж найближчих років загалом знижуватиметься і наприкінці 2026 року становитиме близько 7,5%. У 2027 році, за прогнозом регулятора, зростання цін сповільниться до приблизно 6%, а у 2028 році інфляція має наблизитися до цільового рівня НБУ 5%.

Регулятор зазначає, що в другому півріччі 2026 року можливі короткострокові коливання інфляції. Серед чинників — наслідки руйнувань енергетичної інфраструктури, дефіцит електроенергії та пов’язані з цим витрати бізнесу. Додатково на динаміку цін може впливати ефект низької бази порівняння.

Водночас у середньостроковій перспективі НБУ розраховує на поступову нормалізацію умов ведення бізнесу та стабілізацію інфляційних очікувань. Це, разом із помірнішою динамікою імпортних цін і стриманим внутрішнім попитом, має підтримати подальше сповільнення інфляції.

Щодо економіки НБУ прогнозує помірне зростання ВВП у 2026 році — близько 1,8%. Регулятор пояснює стримані темпи наслідками війни, безпековими ризиками та проблемами в енергетиці. У наступні роки очікується поступове прискорення: приблизно 2,8% у 2027 році та майже 3,7% у 2028 році. Драйверами можуть стати інвестиції у відбудову, активізація приватного сектору та можливе повернення частини громадян в Україну.

Окремо в НБУ звертають увагу на ситуацію на ринку праці: вона має поступово поліпшуватися, а реальні зарплати — зростати. Також важливою умовою базового сценарію регулятор називає достатній обсяг міжнародної фінансової підтримки, яка дозволятиме покривати бюджетні потреби без емісійного фінансування та підтримувати макрофінансову стабільність.

«НБУ залишив без змін припущення щодо дефіциту бюджету у 2026 році – на рівні близько 19% ВВП, що відповідає закону про Державний бюджет. Надалі очікується зниження показника: до 14% ВВП у 2027 році та 9% ВВП у 2028 році в міру зменшення безпекових ризиків», — йдеться у матеріалі Нацбанку.

Детальний аналіз і прогноз макроекономічної ситуації опубліковано в щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2026 року.

