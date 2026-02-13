Де зберігають гроші найбагатші вкладники України

Станом на 1 січня 2026 року у 60 банках — учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб обліковувалося 72 млн депозитів громадян та ФОПів. Загальна сума перевищила 1,6 трлн грн

Як зазначає Мінфін із посиланням на дані НБУ, склад десятки банків із найбільшими портфелями вкладів фізосіб за місяць не змінився. Більшість установ змогли наростити обсяги коштів, залучених від населення.

Хто лідирує

Найбільший обсяг коштів громадян традиційно акумулює державний ПриватБанк. На початок року на рахунках фізичних осіб тут зберігалося 623,8 млрд грн — це 39% усіх депозитів приватних клієнтів у банківській системі. Кількість вкладників протягом року суттєво не змінилася.

Друге місце посідає державний Ощадбанк: 12,6 млн вкладників та 235,7 млрд грн на рахунках. Третю позицію займає Універсал Банк — 10,2 млн клієнтів і 141,1 млрд грн. Саме цей банк продемонстрував найвищі темпи приросту депозитів у відсотковому вимірі.

Серед лідерів також Райффайзен Банк із 3,3 млн вкладників та 95,3 млрд грн і ПУМБ — 3,6 млн клієнтів та 74,4 млрд грн.

Читайте також: Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

Валютні депозити

У сегменті валютних вкладів фізичних осіб рейтинг дещо відрізняється. Перше місце зберігає ПриватБанк, тоді як подальші позиції між банками розподілилися інакше.

Депозити понад 5 млн грн

За обсягом великих вкладів — понад 5 млн грн — лідирує Ощадбанк. У ньому налічується 2 518 таких депозитів на суму 22,9 млрд грн.

Друге місце займає ПриватБанк — 2 780 вкладів на 21,2 млрд грн.

Динаміка ринку

За даними НБУ, гривневі депозити населення за звітний період зросли на 4% і досягли 941,71 млрд грн. Обсяг валютних вкладів у перерахунку на гривню збільшився на 1,9% — до 458,24 млрд грн.

Депозити юридичних осіб у гривні та валюті за цей період додали 12,8% і сягнули 1 755,38 млрд грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

НБУ знизив облікову ставку