BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку

BlackRock різко скоротила свою присутність на крипторинку за останній тиждень: дані свідчать про сукупні відпливи майже $1 млрд зі спотових ETF на Біткоїн та Ethereum.

Відступ відбувся на тлі того, що ширший ринок цифрових активів не міг визначитися з напрямком руху через тривалий тиск продажів і погіршення настроїв інвесторів.

Основний обсяг продажів припав на Біткоїн: iShares Bitcoin Trust від BlackRock зафіксував чисті тижневі відпливи приблизно на $522,4 млн. Найбільше просідання сталося 21 січня, коли лише IBIT втратив близько $356,6 млн відпливів.

Додаткові продажі продовжилися пізніше протягом тижня, зокрема $101,6 млн 23 січня та $56,9 млн 20 січня. Це перекрило помірний приплив на $15,1 млн, який був на початку періоду.

Ethereum зазнав схожого тиску продажів. У цьому випадку iShares Ethereum Trust від BlackRock показав сукупні тижневі відпливи приблизно на $416,6 млн.

Найбільший одноденний відплив стався 21 січня, коли ETHA втратив близько $250,3 млн. Після цього відбулися подальші зниження: $92,3 млн 20 січня, $44,4 млн 22 січня та $44,5 млн 23 січня. Частково це було компенсовано припливом на $14,9 млн 16 січня.

ETF прискорюють спад крипторинку

Загалом за один тиждень BlackRock вивела близько $939 млн у Біткоїні та Ethereum. Ці дії були частиною ширшого тренду серед спотових крипто-ETF у США: вони стабільно фіксували чисті відпливи, оскільки інституційні інвестори скорочували експозицію.

Хоча кільком фондам в окремі дні вдалося залучити невеликі припливи, їх перекрили масштабні продажі у продуктах, прив’язаних і до Біткоїна, і до Ethereum.

Продажі, зумовлені ETF, збіглися із загальним спадом на крипторинку. Протягом тижня Біткоїн та Ethereum торгувалися під постійним тиском, оскільки інвестори реагували на макроневизначеність, зниження схильності до ризику та згасання імпульсу після попередніх ралі.

Ринкові настрої погіршилися, адже стійкі відпливи посилили занепокоєння щодо короткострокових ризиків подальшого падіння. На цьому тлі Біткоїн опустився нижче ключового рівня $90 000, а Ethereum — нижче $3 000.

За матеріалами finbold.com.