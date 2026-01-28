Оприлюднено прогноз магнітних бур на кінець тижня

Після найсильнішої з початку року магнітної бурі з K-індексом 9, яка накрила Землю 19 січня, геомагнітна активність поступово пішла на спад. Хоч на Сонці й фіксувались нові спалахи, але їхня інтенсивність була значно нижчою

За даними Meteoagent остання «червона» позначка К-індексу фіксувалася 23 січня 2026 року, сягнувши 5,2 бала. Наступного дня показник знизився до 4,4 балів, а з 25 по 27 січня коливався у межах 3,3-3,7 бала — «зелена» зона.

Сьогодні, 28 січня, науковці фіксують незначну магнітну бурю на «жовтому» рівні — C1, геомагнітну активність на рівні 4,7 балів (верхня межа «жовтого» рівня), та рівень резонансу Шумана на незвично невисокому рівні N (зазвичай він знаходиться в «червоній» зоні H.

Раніше ми писали, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Читайте також: Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю

Довідка

K-індекс — показник збурення магнітного поля Землі за шкалою від 0 до 9. Значення 5 і вище означають значну магнітну бурю, а 7–9 відповідають сильним та екстремальним рівням.

Магнітні бурі є ключовим чинником виникнення аврори, або полярного сяйва. Під час таких бур Сонце викидає потоки заряджених частинок, які досягають Землі та взаємодіють з її магнітосферою. Частина цих частинок спрямовується вздовж силових ліній магнітного поля до полярних регіонів, де вони зіштовхуються з атомами й молекулами атмосфери, передусім кисню та азоту.

Унаслідок цих зіткнень атоми переходять у збуджений стан, а під час повернення до нормального енергетичного рівня випромінюють світло різних кольорів, формуючи характерні світлові дуги та хвилі аврори.

Рівні сонячних спалахів: що означають C, M та X

Сонячні спалахи класифікують за потужністю, і кожен клас відрізняється потенційним впливом на Землю.

C-клас — слабкі спалахи. Зазвичай вони майже не відчуваються на рівні «космічної погоди», хоча інколи можуть супроводжуватися невеликими збуреннями.

M-клас — середні та сильні спалахи. Вони вже здатні спричиняти помітні геомагнітні коливання, особливо якщо супроводжуються корональним викидом маси.

X-клас — найпотужніші спалахи, які найчастіше стають причиною сильних магнітних бур, збоїв зв’язку та яскравих аврор, якщо CME спрямований у бік Землі.

Важливий нюанс: сам по собі клас спалаху ще не гарантує бурі. Ключове — чи був корональний викид маси, і чи «влучив» він у Землю. Але коли події відбуваються серіями, навіть M-клас на тлі вже збуреної магнітосфери може давати відчутний ефект.

Цікаве по темі: NASA виявили на Марсі сліди життя

Як це може впливати на самопочуття

Лікарі зазвичай наголошують: магнітні бурі не є прямою загрозою для життя. Йдеться радше про реакцію організму на стрес та адаптацію до змін геомагнітного поля. Найчастіше дискомфорт відчувають люди з серцево-судинними або неврологічними проблемами, а також ті, хто має хронічні захворювання.

Серед типових скарг у такі дні — головний біль, відчуття втоми, дратівливість, коливання тиску, порушення сну. Інтенсивність проявів індивідуальна: хтось не помічає нічого, а хтось реагує навіть на помірні збурення.

Як зменшити вплив у дні магнітних бур

У періоди підвищеної сонячної активності медики радять максимально розвантажити організм і знизити загальний рівень стресу. З практичних кроків найчастіше рекомендують пити достатньо води, не перевантажувати себе, робити легкі фізичні вправи, уникати алкоголю, зменшити споживання кави та енергетичних напоїв, а також забезпечити повноцінний сон. Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати тиск і дотримуватися призначень лікаря.

Нагадаємо, що 8 грудня 2025 року також стався спалах на Сонці на рівні X.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зірки, що пожирають планети, дозволяють спрогнозувати долю Землі

Марс колись був «блакитною планетою» — учені

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу