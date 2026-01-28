close-btn
PaySpaceMagazine

Оприлюднено прогноз магнітних бур на кінець тижня

28.01.2026 19:40
Микола Деркач

Після найсильнішої з початку року магнітної бурі з K-індексом 9, яка накрила Землю 19 січня, геомагнітна активність поступово пішла на спад. Хоч на Сонці й фіксувались нові спалахи, але їхня інтенсивність була значно нижчою

Оприлюднено прогноз магнітних бур на кінець тижня

Фото: chatgpt.com

За даними Meteoagent остання «червона» позначка К-індексу фіксувалася 23 січня 2026 року, сягнувши 5,2 бала. Наступного дня показник знизився до 4,4 балів, а з 25 по 27 січня коливався у межах 3,3-3,7 бала — «зелена» зона.

Сьогодні, 28 січня, науковці фіксують незначну магнітну бурю на «жовтому» рівні — C1, геомагнітну активність на рівні 4,7 балів (верхня межа «жовтого» рівня), та рівень резонансу Шумана на незвично невисокому рівні N (зазвичай він знаходиться в «червоній» зоні H.

Раніше ми писали, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Читайте такожУчені попередили, що Сонце може випарувати Землю

Довідка

K-індекс — показник збурення магнітного поля Землі за шкалою від 0 до 9. Значення 5 і вище означають значну магнітну бурю, а 7–9 відповідають сильним та екстремальним рівням.

Магнітні бурі є ключовим чинником виникнення аврори, або полярного сяйва. Під час таких бур Сонце викидає потоки заряджених частинок, які досягають Землі та взаємодіють з її магнітосферою. Частина цих частинок спрямовується вздовж силових ліній магнітного поля до полярних регіонів, де вони зіштовхуються з атомами й молекулами атмосфери, передусім кисню та азоту.

Унаслідок цих зіткнень атоми переходять у збуджений стан, а під час повернення до нормального енергетичного рівня випромінюють світло різних кольорів, формуючи характерні світлові дуги та хвилі аврори.

Рівні сонячних спалахів: що означають C, M та X

Сонячні спалахи класифікують за потужністю, і кожен клас відрізняється потенційним впливом на Землю.

  • C-клас — слабкі спалахи. Зазвичай вони майже не відчуваються на рівні «космічної погоди», хоча інколи можуть супроводжуватися невеликими збуреннями.
  • M-клас — середні та сильні спалахи. Вони вже здатні спричиняти помітні геомагнітні коливання, особливо якщо супроводжуються корональним викидом маси.
  • X-клас — найпотужніші спалахи, які найчастіше стають причиною сильних магнітних бур, збоїв зв’язку та яскравих аврор, якщо CME спрямований у бік Землі.

Важливий нюанс: сам по собі клас спалаху ще не гарантує бурі. Ключове — чи був корональний викид маси, і чи «влучив» він у Землю. Але коли події відбуваються серіями, навіть M-клас на тлі вже збуреної магнітосфери може давати відчутний ефект.

Цікаве по теміNASA виявили на Марсі сліди життя

Як це може впливати на самопочуття

Лікарі зазвичай наголошують: магнітні бурі не є прямою загрозою для життя. Йдеться радше про реакцію організму на стрес та адаптацію до змін геомагнітного поля. Найчастіше дискомфорт відчувають люди з серцево-судинними або неврологічними проблемами, а також ті, хто має хронічні захворювання.

Серед типових скарг у такі дні — головний біль, відчуття втоми, дратівливість, коливання тиску, порушення сну. Інтенсивність проявів індивідуальна: хтось не помічає нічого, а хтось реагує навіть на помірні збурення.

Як зменшити вплив у дні магнітних бур

У періоди підвищеної сонячної активності медики радять максимально розвантажити організм і знизити загальний рівень стресу. З практичних кроків найчастіше рекомендують пити достатньо води, не перевантажувати себе, робити легкі фізичні вправи, уникати алкоголю, зменшити споживання кави та енергетичних напоїв, а також забезпечити повноцінний сон. Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати тиск і дотримуватися призначень лікаря.

Нагадаємо, що 8 грудня 2025 року також стався спалах на Сонці на рівні X.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зірки, що пожирають планети, дозволяють спрогнозувати долю Землі

Марс колись був «блакитною планетою» — учені

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Квантові комп’ютери мають серйозні недоліки: попередження вчених 26.01.2026

Квантові комп’ютери мають серйозні недоліки: попередження вчених
Вчені створили новий акумулятор з цинку та панцирів крабів 25.01.2026

Вчені створили новий акумулятор з цинку та панцирів крабів
Вчені розповіли, як на Землі з’явилася вода 23.01.2026

Вчені розповіли, як на Землі з’явилася вода
На Сонці зафіксовано новий потужний спалах рівня M3: попередження про магнітні бурі 22.01.2026

На Сонці зафіксовано новий потужний спалах рівня M3: попередження про магнітні бурі
Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю 21.01.2026

Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю
Пластикові хмари над Китаєм шокували науковців 20.01.2026

Пластикові хмари над Китаєм шокували науковців
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату

 Сьогодні  19:40

Оприлюднено прогноз магнітних бур на кінець тижня

 Сьогодні  17:40

Кійосакі назвав свою найбільшу інвестиційну помилку

 Сьогодні  16:40

Чи потрібно українцям декларувати «Нацкешбек» та «зимову тисячу» — НАЗК

 Сьогодні  15:40

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

 Сьогодні  14:40

Лютий може стати бичачим для Біткоїна

 Сьогодні  12:30

OpenAI представила застосунок для наукових досліджень

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.