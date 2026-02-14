У Польщі випустили золоту монету номіналом 100 злотих

У Польщі з 9 лютого в обіг вийшла нова колекційна золота монета номіналом 100 злотих із серії «Польські обігові банкноти». Її тираж обмежений, а ціна для покупців — понад 20 тис. злотих

Монета має назву «Банкнота номіналом 100 злотих» (Banknot o nominale 100 zł) та відтворює стилізоване зображення сучасної обігової банкноти відповідного номіналу. Вона виготовлена із золота 999 проби, має прямокутну форму, розміри 50,00 × 25,00 мм і вагу 31,10 грама. Загальний тираж — 1500 штук.

На реверсі у центрі розміщено декоративний медальйон із портретом короля Владислава II Ягайла. Тло доповнюють написи та елементи готичного орнаменту, праворуч від портрета — овал із фрагментами корони, а нижче — розетка й орнамент із короною.

На аверсі в центрі зображено стилізований щит із орлом із надгробка Владислава II Ягайла. Біля підніжжя щита показані тевтонський шолом і плащ, а також два мечі. Ліворуч — контур Тевтонського замку в Мальборку, над ним — овал із фрагментами корони.

У Нацбанку Польщі нагадали, що обігові банкноти серії «Польські правителі» запровадили 1 січня 1995 року — після деномінації злотого.

Ціна нової монети становить 20 300 злотих брутто. Придбати її можна у відділеннях Національного банку Польщі та в інтернет-магазині банку. Це вже четверта монета із серії «Польські обігові банкноти», яку Нацбанк Польщі запустив у 2023 році.

Наступні колекційні монети планують випустити 11 березня: золоту номіналом 500 злотих та срібну номіналом 10 злотих.

За матеріалами: inpoland.net.pl.