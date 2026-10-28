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Власники нерухомості поповнили місцеві бюджети на мільярди: де сплатили найбільше

28.10.2026 11:20
Микола Деркач

За січень–вересень 2026 року власники нерухомості перерахували до місцевих бюджетів майже 11 млрд грн податку. Це на 15,6%, або на 1,5 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші суми надійшли до бюджетів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей

Вечірній Київ ілюструє надходження податку на нерухомість до місцевих бюджетів

Фото: ChatGPT

Де зібрали найбільше

Київ посів перше місце: власники нерухомості у столиці сплатили 2,3 млрд грн. Далі йдуть Київська область із 1,2 млрд грн і Львівська з 1,1 млрд грн. Одеська область замикає перелік лідерів із показником 1 млрд грн.

Загалом надходження зросли на 15,6% у річному вимірі. У грошах різниця становить 1,5 млрд грн. Йдеться про податок на нерухоме майно, який спрямовується до місцевих бюджетів. У статистиці Державної податкової служби враховано платежі за дев’ять місяців року.

За який період сплачують податок

У 2026 році власники сплачують податок за 2025 рік. Податкові зобов’язання за нерухомість нараховуються за попередній календарний рік, тож суми, які надходять до бюджету протягом поточного року, не означають, що платіж розрахували за 2026-й.

Платниками є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, якщо вони володіють житловою або нежитловою нерухомістю. Податкова служба надсилає фізичним особам повідомлення-рішення з сумою до сплати. Для компаній діє окремий порядок декларування та сплати.

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Розмір зобов’язання залежить від об’єкта та правил оподаткування. Тому загальна сума надходжень до бюджету не показує, скільки заплатив окремий власник: для цього потрібно враховувати тип і площу нерухомості, а також дані в податковому повідомленні.

Зростання збору може відображати як збільшення кількості платежів, так і зміну їхнього розміру. Самі наведені дані не розкривають, який саме чинник мав найбільший вплив. Вони показують підсумкові надходження за період і розподіл за регіонами.

Важливо розрізняти фактичні надходження та нараховані зобов’язання. Майже 11 млрд грн — сума, яку власники перерахували за дев’ять місяців, а не загальний розмір податку, нарахованого всім платникам. На підсумкові цифри впливають строки сплати й те, коли саме власники виконують свої зобов’язання. Тому порівнювати такі показники варто за однакові періоди.

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Джерело: Державна податкова служба України.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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