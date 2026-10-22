Скільки податку на землю сплатили українці у 2026

За дев’ять місяців 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 37,9 млрд грн плати за землю. Це на 12,1%, або 4,1 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Найбільші надходження забезпечили Дніпропетровщина та Київ
Які регіони сплатили найбільше
За січень–вересень найбільші суми отримали бюджети:
- Дніпропетровської області — 6,7 млрд грн;
- Києва — 5,1 млрд грн;
- Одеської області — 3,3 млрд грн;
- Львівської області — 2,8 млрд грн.
Разом ці чотири регіони залучили 17,9 млрд грн, або понад 47% усієї плати за землю. Кошти надходять до місцевих бюджетів і можуть використовуватися для фінансування потреб громад.
Плата за землю охоплює земельний податок і орендну плату за ділянки державної та комунальної власності. Тому оприлюднена сума не стосується лише власників приватної землі.
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Хто має сплачувати за землю
Платниками є фізичні та юридичні особи, які володіють ділянками, власники земельних паїв, постійні землекористувачі, а також орендарі земель державної чи комунальної власності.
Для власників і землекористувачів податковий обов’язок пов’язаний з набуттям відповідного права та припиняється після його втрати. На розмір нарахувань можуть впливати площа ділянки, її цільове призначення, ставка податку й наявні пільги.
Як перевірити нарахування та виправити помилку
Громадяни можуть переглянути суму земельного податку та реквізити для оплати в Електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова».
Якщо власник не погоджується із сумою, він може ініціювати звірку в ДПС. Податківці перевірять дані про ділянки, їхню площу, ставки, пільги та суму зобов’язання. Звернення приймають особисто, поштою або через Електронний кабінет із кваліфікованим електронним підписом.
Якщо виявлять помилку, податок перерахують і надішлють нове повідомлення-рішення. Попереднє після цього вважатиметься скасованим.
Редакція PSM звертає увагу, що зростання загальних надходжень на 12,1% не означає автоматичного підвищення ставки для кожного платника. Свої нарахування варто перевіряти за даними конкретної земельної ділянки.
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Джерело: Державна податкова служба України.