Хакери злили у даркнет дані користувачів Gemini та Binance

Зловмисники з даркнету продають сотні тисяч записів користувачів з Gemini та Binance, що викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки криптовалютних бірж

За даними Dark Web Informer, кіберновинного видання, хакери, що діють під псевдонімом AKM69, пропонують на продаж 100 000 облікових записів користувачів Gemini.

Як повідомляється, база даних містить повні імена, електронні адреси, номери телефонів і дані про місцезнаходження людей, переважно зі Сполучених Штатів, з деякими записами, пов’язаними з Сінгапуром і Великою Британією.

За день до цього інший продавець з даркнету під ніком kiki88888 виставив на продаж партію електронних адрес і паролів Binance. Скомпрометований набір даних нібито містить 132 744 рядки конфіденційної інформації.

Binance заперечує внутрішній витік даних. У відповідь на ці повідомлення Binance пояснила, що витік даних не був наслідком збою в роботі самої біржі. Натомість компанія пояснила інцидент зараженням комп’ютерів шкідливим програмним забезпеченням, до якого хакери отримали доступ, скомпрометувавши сеанси браузерів.

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Dark Web Informer повторив це пояснення, натякнувши, що витік даних стався через недбалість користувачів, а не через вразливості біржі.

Це не перший випадок, коли Binance пов’язують з потенційним витоком даних. У вересні 2024 року хакер на ім’я FireBear заявив, що викрав базу даних, яка містить 12,8 млн записів користувачів Binance, включаючи імена, електронні адреси, номери телефонів та адреси проживання. Однак після внутрішнього розслідування Binance відхилила цю заяву як неправдиву.

Користувачі криптовалют все частіше стають жертвами шахраїв. Лише минулого тижня федеральна поліція Австралії повідомила, що попередила 130 осіб про фішингову аферу під виглядом Binance. Шахраї використовували підроблений ідентифікатор відправника, щоб змусити користувачів розкрити свої облікові дані.

14 березня кілька користувачів X повідомили, що отримали шахрайські повідомлення, імітовані під Coinbase і Gemini, в яких їх закликали створити нові гаманці із заздалегідь згенерованими фразами відновлення, контрольованими хакерами.

Оскільки хакери стають все більш витонченими, експерти попереджають, що навіть незначні на перший погляд витоки можуть стати відправною точкою для масштабного шахрайства.

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Джерело: The Coin Rise.