close-btn
PaySpaceMagazine

Як підтвердити стаж, набутий до 2004 року

04.10.2025 13:00
Ольга Деркач

Якщо ви працювали до 2004 року, важливо подбати про оцифрування записів у трудовій книжці. Пенсійний фонд України пояснив, як саме це зробити та які строки встановлені для подання даних

Як підтвердити стаж, набутий до 2004 року

Фото: freepik.com

Стаж до 2004 року: як зберегти право на пенсію

Із переходом країни на електронні трудові книжки багато українців замислюються, що станеться зі стажем, накопиченим до 2004 року. Пенсійний фонд України (ПФУ) надав офіційне роз’яснення, аби громадяни не втратили важливі роки роботи під час оформлення пенсії.

Що входить до стажу

Стаж — один із головних критеріїв для призначення пенсії. До 1 січня 2004 року він обліковувався лише у паперових трудових книжках. Після цієї дати всі дані почали автоматично передаватися до реєстру застрахованих осіб, який формується на підставі звітів роботодавців.

Електронні трудові книжки та необхідність оцифровки

З 2021 року в Україні діє електронний реєстр трудової діяльності. У ньому містяться відомості про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші кадрові зміни. Проте для повної картини потрібно внести інформацію про періоди роботи до 2004 року. Це робиться шляхом оцифровки паперових книжок. Процедура полягає у завантаженні сканованих копій сторінок документа в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Такі дії може здійснити як роботодавець, так і сам працівник.

Цікаве по темі: Рада може підвищити зарплати та прожитковий мінімум: деталі

До якого терміну потрібно подати дані

Закон передбачає п’ятирічний перехідний період для внесення відсутніх відомостей. Останній день, коли дозволено завантажити скан-копії трудових книжок, — 10 червня 2026 року. Після цієї дати процес цифровізації буде завершено. Водночас паперові книжки збережуть юридичну силу й залишаться підставою для підтвердження стажу.

Чи можна втратити стаж

Ні, навіть без оцифровки нараховані роки роботи не анулюються. Стаж до 2004 року підтверджується паперовою трудовою книжкою, якщо вона оформлена за всіма правилами. Проте наявність електронного дубліката значно полегшує і пришвидшує процедуру призначення пенсії.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. До 2028 року ця вимога поступово зросте до 35 років. Тому особливо важливо заздалегідь подбати про те, щоб у реєстрі були відображені всі періоди трудової діяльності, включно з тими, що відбулися до 2004 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи зникне стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку

Як призначають та перераховують пенсії в Україні

Чи можна отримувати польську пенсію, перебуваючи в Україні

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатили українці у вересні 2025 — інфографіка 03.10.2025

Скільки податків сплатили українці у вересні 2025 — інфографіка
Чи зростуть пенсії у 2026 році 03.10.2025

Чи зростуть пенсії у 2026 році
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
Сплатити деякі податки можна буде через Дію 02.10.2025

Сплатити деякі податки можна буде через Дію
Деякі українці можуть отримати до 1 300 гривень на оплату комуналки 02.10.2025

Деякі українці можуть отримати до 1 300 гривень на оплату комуналки
НБУ змінює правила карткових переказів з 1 жовтня 02.10.2025

НБУ змінює правила карткових переказів з 1 жовтня
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

 Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Останні новини
Сьогодні  16:00

Знайдено планету-ізгоя, яка зростає на 6 млрд тон щосекундно

 Сьогодні  14:30

Samsung відкриває доступ до криптовалют на своїх смартфонах

 Сьогодні  11:30

Надпотужна магнітна буря з К-індексом 8 накрила Землю: як захиститися

 Сьогодні  10:00

Як країни G7 регулюють стейблкоїни

 03.10.2025  21:00

Як змінився криптопортфель Трампа у III кварталі 2025

 03.10.2025  20:30

Українські дослідники представили першу національну ШІ-модель

 03.10.2025  19:30

Усі валюти стануть стейблкоїнами до 2030 року — співзасновник Tether

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.