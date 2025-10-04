Як підтвердити стаж, набутий до 2004 року

Якщо ви працювали до 2004 року, важливо подбати про оцифрування записів у трудовій книжці. Пенсійний фонд України пояснив, як саме це зробити та які строки встановлені для подання даних

Стаж до 2004 року: як зберегти право на пенсію

Із переходом країни на електронні трудові книжки багато українців замислюються, що станеться зі стажем, накопиченим до 2004 року. Пенсійний фонд України (ПФУ) надав офіційне роз’яснення, аби громадяни не втратили важливі роки роботи під час оформлення пенсії.

Що входить до стажу

Стаж — один із головних критеріїв для призначення пенсії. До 1 січня 2004 року він обліковувався лише у паперових трудових книжках. Після цієї дати всі дані почали автоматично передаватися до реєстру застрахованих осіб, який формується на підставі звітів роботодавців.

Електронні трудові книжки та необхідність оцифровки

З 2021 року в Україні діє електронний реєстр трудової діяльності. У ньому містяться відомості про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші кадрові зміни. Проте для повної картини потрібно внести інформацію про періоди роботи до 2004 року. Це робиться шляхом оцифровки паперових книжок. Процедура полягає у завантаженні сканованих копій сторінок документа в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Такі дії може здійснити як роботодавець, так і сам працівник.

До якого терміну потрібно подати дані

Закон передбачає п’ятирічний перехідний період для внесення відсутніх відомостей. Останній день, коли дозволено завантажити скан-копії трудових книжок, — 10 червня 2026 року. Після цієї дати процес цифровізації буде завершено. Водночас паперові книжки збережуть юридичну силу й залишаться підставою для підтвердження стажу.

Чи можна втратити стаж

Ні, навіть без оцифровки нараховані роки роботи не анулюються. Стаж до 2004 року підтверджується паперовою трудовою книжкою, якщо вона оформлена за всіма правилами. Проте наявність електронного дубліката значно полегшує і пришвидшує процедуру призначення пенсії.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. До 2028 року ця вимога поступово зросте до 35 років. Тому особливо важливо заздалегідь подбати про те, щоб у реєстрі були відображені всі періоди трудової діяльності, включно з тими, що відбулися до 2004 року.

