The Washington Post запустила власний ШІ-чат-бот

Газета Washington Post запустила на своєму сайті нового чат-бота на основі штучного інтелекту (ШІ), який відповідає на запити користувачів відповідями, взятими зі статей Washington Post

Наразі інструмент створений лише для відповідей на запити користувачів про клімат. У майбутньому газета планує розширити сферу застосування чат-бота на інші теми, повідомив головний технічний директор Вініт Хосла.

Climate Answers, як називають чат-бота, був розроблений командою розробників та інженерів Post спільно з редакційною групою, яка займається кліматичною тематикою.

The Post співпрацює з кількома фірмами, що займаються розробкою штучного інтелекту, зокрема OpenAI та Llama від Meta, щоб створити власну багатомовну модель, яка видає відповіді на кліматичні питання на основі численних статей, присвячених клімату в газеті.

Наразі бот обережно обирає те, що йому зручніше показувати користувачам. Якщо чат-бот не відчуває, що може адекватно відповісти на запит користувача на основі опублікованих і перевірених повідомлень Washington Post, він просто відмовиться надавати відповідь.

Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що всі відповіді «можуть бути підкріплені нашою журналістикою», — сказав Хосла.

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The Post все більше експериментує зі штучним інтелектом у своїх продуктах. Минулого місяця вона непомітно запустила новий продукт, який підсумовує статтю за допомогою генеративного штучного інтелекту. Поки що експеримент доступний для близько 10% статей, повідомляє Хосла. Зрештою, видання сподівається поширити функцію на всі свої статті.

За словами Хосли, хоча Post зосередився на створенні нових інструментів штучного інтелекту ще до приходу нового генерального директора, керівництво Уілла Льюїса «прискорило» ці зусилля.

Climate Answers розроблявся протягом останніх шести місяців. Відповідаючи на запитання, чи стурбована редакція тим, що ШІ та відповіді чат-ботів знижують рівень зацікавленості статтями, Хосла сказав, що компанія «безумовно, стежить за показниками», але не хвилюється через це.

За його словами, згідно з дослідженням, яке провела його команда, молодші читачі часто покладаються на резюме статей, а не на заголовки, щоб вирішити, чи варто читати далі.

Це дає йому надію, що анотації з ШІ дійсно можуть збільшити залученість до контенту серед молодшої когорти читачів.

На відміну від деяких своїх колег, Post ще не уклала угоду про ліцензування свого контенту з фірмою, що займається штучним інтелектом.

Хосла сказав, що Post «поговорить з будь-якою компанією, яка допоможе нам розширити нашу журналістику, але ми також хочемо, щоб це було правдиво».

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За матеріалами: Axios.