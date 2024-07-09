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ШІ від Stability став безплатним для всіх користувачів

09.07.2024 19:30
Дарія Шуть
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Платна ліцензія знадобиться, лише якщо річний дохід користувача перевищує $1 млн, а ШІ при цьому використовується в комерційних продуктах або послугах

Stability AI

Фото: stability.ai

Компанія Stability AI надала безплатну ліцензію Community на викорстання свого штучного інтелекту (ШІ) для дослідницького, некомерційного та комерційного використання, йдеться в пресрелізі.

Зазначається, що платна ліцензія Enterprise необхідна лише тоді, коли річний дохід користувача перевищує $1 млн і він використовує моделі Stability AI у своїх комерційних продуктах або послугах.

Stability AI заявляє, що вони завжди прагнуть випускати високоякісні моделі та технології генеративного ШІ і щедро ділитися ними зі спільнотою інноваторів і творців медіа. Вони визнали, що їхній останній реліз, SD3 Medium, не виправдав високих очікувань спільноти. Компанія заявила, що внесла покращення, щоб розв’язати проблеми спільноти і продовжувати підтримувати їх з відкритим вихідним кодом.

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«У Stability AI ми прагнемо випускати високоякісні моделі та технології генеративного ШІ і щедро ділитися ними з нашою спільнотою інноваторів та творців медіа. Ми визнаємо, що наш останній реліз, SD3 Medium, не виправдав великих очікувань спільноти. Ми почули вас і внесли покращення, щоб вирішити ваші проблеми та продовжувати підтримувати спільноту з відкритим кодом», — зазначили в компанії.

Нова ліцензія Community дозволяє безплатне використання моделей, випущених компанією. Ця ліцензія охоплює останні моделі Stability AI, включно з SD3 Medium. Також не буде обмежуватись кількість медіафайлів, які можна створити за допомогою ШІ компанії.

Нагадаємо, компанія Meta представила Meta 3D Gen — нову систему штучного інтелекту, яка створює високоякісні 3D-моделі з текстових описів менш ніж за хвилину. Ця розробка являє собою значний прогрес у галузі генеративного ШІ для 3D-графіки, що має потенціал трансформувати індустрії від розробки відеоігор до промислового дизайну та архітектури.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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