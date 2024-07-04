Snickers представив перший у світі ШІ-клон

Snickers оголосив про партнерство з легендарним футбольним тренером Жозе Моурінью, відомим своєю роботою у «Челсі» та «Манчестер Юнайтед». Разом вони створили перший у світі клон штучного інтелекту спеціально для футбольних уболівальників

ШІ-клон Жозе Моурінью, розроблений за допомогою технологій ElevenLabs, Synclabs та GPT 4.0 від OpenAI, пропонує інтерактивний досвід для футбольних фанатів, йдеться в пресрелізі компанії.

Користувачі можуть завантажити відео своїх помилок, курйозних ситуацій та повсякденних невдач, так званих «автоголів», та у відповідь отримати персоналізоване відео з порадами від віртуального Жозе. ШІ використовує складну архітектуру «ланцюга думок» з восьми етапів для створення оригінального, безпечного та розважального контенту, який точно відтворює особистість легендарного тренера.

Snickers об’єднався з Meta для інтеграції ШІ-клона у месенджер WhatsApp. Це дозволяє вболівальникам ділитися своїми відео та отримувати поради від Моурінью безпосередньо у спільнотах та приватних чатах.

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Кампанія Snickers і застосунку Jose стартувала 25 червня, щоб підтримати ажіотаж навколо фіналу Ліги Чемпіонів та Євро. На відміну від традиційних спонсорських активностей, ініціатива ставить вболівальників у центр уваги, перетворюючи їх на активних учасників та амбасадорів бренду. Запуск супроводжувався постами самого тренера та інфлюенсерів, які діляться та реагують на свої персоналізовані відео від віртуального Жозе, а також короткими рекламними роликами в соціальних мережах, що заохочують фанатів генерувати власні відео.

«Використання генеративного штучного інтелекту відкриває нові можливості для взаємодії зі споживачами та персоналізації контенту в масштабах, які ще донедавна здавались неможливими. Однак, освоюючи нові технології, критично важливо зберігати баланс між інноваційністю та обережністю. Ми маємо підходити до використання ШІ відповідально, завжди ставлячи на перше місце питання етики та безпеки. Наше завдання — розвивати технології, не забуваючи про потенційні ризики та соціальну відповідальність», — говорить Гюлен Бенгі, директор із розвитку Mars Snacking та головний маркетинговий директор Mars Inc.

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