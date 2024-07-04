close-btn
PaySpaceMagazine

Snickers представив перший у світі ШІ-клон

04.07.2024 18:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Snickers оголосив про партнерство з легендарним футбольним тренером Жозе Моурінью, відомим своєю роботою у «Челсі» та «Манчестер Юнайтед». Разом вони створили перший у світі клон штучного інтелекту спеціально для футбольних уболівальників

Snickers представив перший у світі ШІ-клон

Snickers представив перший у світі ШІ-клон Фото: Snickers

ШІ-клон Жозе Моурінью, розроблений за допомогою технологій ElevenLabs, Synclabs та GPT 4.0 від OpenAI, пропонує інтерактивний досвід для футбольних фанатів, йдеться в пресрелізі компанії.

Користувачі можуть завантажити відео своїх помилок, курйозних ситуацій та повсякденних невдач, так званих «автоголів», та у відповідь отримати персоналізоване відео з порадами від віртуального Жозе. ШІ використовує складну архітектуру «ланцюга думок» з восьми етапів для створення оригінального, безпечного та розважального контенту, який точно відтворює особистість легендарного тренера.

Snickers об’єднався з Meta для інтеграції ШІ-клона у месенджер WhatsApp. Це дозволяє вболівальникам ділитися своїми відео та отримувати поради від Моурінью безпосередньо у спільнотах та приватних чатах.

Цікаве по темі: Створено АІ-чат-бот, який може замінити психотерапевтів

Кампанія Snickers і застосунку Jose стартувала 25 червня, щоб підтримати ажіотаж навколо фіналу Ліги Чемпіонів та Євро. На відміну від традиційних спонсорських активностей, ініціатива ставить вболівальників у центр уваги, перетворюючи їх на активних учасників та амбасадорів бренду. Запуск супроводжувався постами самого тренера та інфлюенсерів, які діляться та реагують на свої персоналізовані відео від віртуального Жозе, а також короткими рекламними роликами в соціальних мережах, що заохочують фанатів генерувати власні відео.

«Використання генеративного штучного інтелекту відкриває нові можливості для взаємодії зі споживачами та персоналізації контенту в масштабах, які ще донедавна здавались неможливими. Однак, освоюючи нові технології, критично важливо зберігати баланс між інноваційністю та обережністю. Ми маємо підходити до використання ШІ відповідально, завжди ставлячи на перше місце питання етики та безпеки. Наше завдання — розвивати технології, не забуваючи про потенційні ризики та соціальну відповідальність», — говорить Гюлен Бенгі, директор із розвитку Mars Snacking та головний маркетинговий директор Mars Inc.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок

Apple долучиться до ради директорів OpenAI

Використання ШІ в Україні: стан галузі та плани щодо регулювання від Мінцифри

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Google став вдвічі більше забруднювати атмосферу через ШІ 04.07.2024

Google став вдвічі більше забруднювати атмосферу через ШІ
WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок 03.07.2024

WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок
Apple долучиться до ради директорів OpenAI 03.07.2024

Apple долучиться до ради директорів OpenAI
В iPhone з'явиться ШІ одразу від двох великих компаній 02.07.2024

В iPhone з'явиться ШІ одразу від двох великих компаній
Apple може зробити платними функції ШІ: що відомо 02.07.2024

Apple може зробити платними функції ШІ: що відомо
Використання ШІ в Україні: стан галузі та плани щодо регулювання від Мінцифри 02.07.2024

Використання ШІ в Україні: стан галузі та плани щодо регулювання від Мінцифри
Вибір редакції
Всі
Що таке фінансові ринки: як вони працюють і чим особливі
ТОП статей 04.07.2024

Що таке фінансові ринки: як вони працюють і чим особливі

 Як просувати фінансові продукти: про виклики, кейси та стратегії в інтерв’ю з регіональною директоркою TransferGo Анастасією Фоменко
ТОП статей 04.07.2024

Як просувати фінансові продукти: про виклики, кейси та стратегії в інтерв’ю з регіональною директоркою TransferGo Анастасією Фоменко
Останні новини
Сьогодні  20:00

До Землі летить потенційно небезпечний астероїд

 Сьогодні  19:30

Біткоїн впав до $57 тис.: криптоексперти назвали причини

 Сьогодні  19:00

Укрзалізниця створить вагони, які зможуть підлаштовуватися під ширину колії

 Сьогодні  18:30

Вчені створять акумулятори з вулканів

 Сьогодні  18:00

Snickers представив перший у світі ШІ-клон

 Сьогодні  17:45

Банкіри розповіли, що для українців найважливіше у виборі зарплатної картки

 Сьогодні  17:30

ОККО запустила новий сервіс: що робить

 Всі новини