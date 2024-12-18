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ChatGPT Search став доступним для всіх користувачів

18.12.2024 10:30
Дарія Шуть
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OpenAI оголосила, що пошуковик ChatGPT тепер доступний безплатно для всіх, хто має обліковий запис в системі

ChatGPT Search став доступним для всіх користувачів

Фото: freepik.com

Нагадаємо, OpenAI запустила функцію пошуку в ChatGPT наприкінці жовтня. Новинка має скласти потужну конкуренцію Google, Bing від Microsoft та Perplexity. Чат-бот може отримувати доступ до інформації з усього інтернету в режимі реального часу, включаючи новини, ціни на акції та спортивні результати.

Раніше ChatGPT Search був доступний тільки для платних користувачів. А відтепер сервіс став доступний по всьому світу на всіх платформах, включаючи мобільні та десктопні застосунки, а також вебверсію. Це стосується і української аудиторії.

Все, що потрібно, — це обліковий запис ChatGPT. На головному екрані в полі введення тексту потрібно натиснути на значок у формі глобуса або опцію «Пошук в інтернеті». Після цього можна вводити запити і отримувати актуальні відповіді.

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Також OpenAI заявляє, що нещодавно вони внесли зміни, щоб зробити ChatGPT Search швидшим і якіснішим, на додаток до інтерактивного голосового зв’язку в режимі реального часу.

Пошуковик ChatGPT — це фактично те саме, що задати ChatGPT будь-яке інше питання. ШІ аналізує, які запити вимагають відповіді з актуальною інформацією, і відповідає на основі даних майже в реальному часі. Користувачі отримують відповіді із перевірених джерел та мають можливість налаштування цієї функції як пошукової системи за замовчуванням.

Оскільки ChatGPT Search відкривається для всіх користувачів без виключення, можна очікувати, що незабаром з’явиться якась модель монетизації реклами. Раніше ми писали, що в OpenAI вже говорять про такий крок.

Нагадаємо, OpenAI запровадила святкову функцію в ChatGPT — ШІ-версія Санта-Клауса з’являється як сезонний персонаж в популярному застосунку для чат-ботів. Користувачі можуть отримати доступ до Санти, натиснувши на іконку сніжинки поруч з панеллю підказок або через налаштування голосу.

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Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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