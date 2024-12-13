ChatGPT заговорив голосом Санта-Клауса

OpenAI запровадила святкову функцію в ChatGPT — ШІ-версія Санта-Клауса з’являється як сезонний персонаж в популярному застосунку для чат-ботів

Технологічна компанія OpenAI оголосила, що користувачі ChatGPT тепер можуть поговорити з симульованою версією Санта-Клауса через голосовий режим програми. Розробники додали його голос та особистість як попередньо встановлену опцію в розширений голосовий режим ChatGPT.

Користувачі можуть отримати доступ до Санти, натиснувши на іконку сніжинки поруч з панеллю підказок або через налаштування голосу. Функція працює в мобільних застосунках для iOS і Android, на сайті chatgpt.com, а також в додатках OpenAI для Windows і MacOS. Голосова опція з Сантою буде доступна користувачам по всьому світу до початку січня, в тому числі й українцям.

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Зазначається, що розмови з Сантою існуватимуть як тимчасові чати, які не зберігаються в історії та не впливають на пам’ять моделі. OpenAI розробив це обмеження спеціально для святкової функції.

В OpenAI також повідомили, що компанія скине ліміти використання розширеного голосового режиму для кожного користувача один раз як подарунок. Тому навіть якщо ви вичерпали свій час в розширеному голосовому режимі, у вас буде шанс поговорити з Сантою.

Разом з оновленням Santa, OpenAI оголосила, що починає впроваджувати можливості обміну відео та екраном в розширеному голосовому режимі ChatGPT. Нові інструменти для демонстрації відео та екрану дозволяють користувачам показувати своє оточення або відображати вміст безпосередньо, а не описувати об’єкти або завантажувати фотографії. Користувачі можуть активувати ці функції, натиснувши на іконку голосу і вибравши з меню кнопку відео або опцію «Поділитися екраном».

Нагадаємо, OpenAI представила новий, більш дорогий рівень для свого флагманського чат-бота ChatGPT, який вміє «міркувати». Компанія випустила повну версію моделі o1 (замість o1-preview), яка спочатку була випущена як обмежена попередня версія у вересні (під кодовою назвою Strawberry).

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За матеріалами Ars Technica