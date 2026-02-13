Як відреагує XRP на подання заявки на ETF від BlackRock

XRP торгується на рівні $1,36 (-35% на місячному графіку), однак один криптоаналітик вважає, що токен може піднятися майже до $2,72, якщо керуючий активами гігант BlackRock подасть заявку на відповідний біржовий фонд (ETF)

На тлі того, як інституційний капітал починає перетікати за межі Біткоїна та Ethereum, XRP дедалі частіше обговорюють як потенційного наступного бенефіціара.

Ротація інституційного капіталу привертає увагу

Оглядач крипторинку Зак Ректор, який відстежує цикли цифрових активів уже кілька років, каже, що нинішні умови помітно відрізняються від попередніх циклів.

«Ми б ніколи не побачили такий заголовок за останні сім років, відколи я в криптоіндустрії», — сказав Ректор, маючи на увазі зростання диверсифікації у розподілі інституційного капіталу.

Останні дані про потоки коштів у фондах показують вибіркові відтоки з окремих інвестпродуктів на Біткоїн та Ethereum, тоді як альтернативні криптоінструменти, зокрема пов’язані з XRP, почали залучати новий капітал. Аналітики вважають це раннім сигналом того, що інституції можуть розширювати експозицію за межі двох найбільших криптовалют.

Чому ETF від BlackRock може мати значення

За словами Ректора, формальна заявка на ETF від BlackRock означала б структурну зміну в тому, як інституційні інвестори отримують доступ до експозиції на XRP.

«І ми побачимо, як XRP подвоїться, коли це станеться, — заявив він».

За поточної ціни $1,36 подвоєння означало б рух приблизно до $2,72. Такий рівень став би значним проривом порівняно з нещодавніми торговими діапазонами.

ETF за підтримки BlackRock може розширити інституційний доступ, поліпшити ліквідність і посилити позиціонування XRP у традиційних портфелях. Значущі події навколо ETF історично були сильними каталізаторами на крипторинку, особливо коли вони пов’язані з глобально впізнаваними керуючими активами.

Волатильність у короткостроковій перспективі може зберігатися

Попри оптимістичний прогноз, Ректор застеріг, що в найближчий час можливі короткострокові просідання, поки ширший крипторинок рухається до стабілізації.

Водночас він наголосив, що довгострокове позиціонування дедалі більше зосереджується на накопиченні напередодні потенційних інституційних каталізаторів. Регуляторна визначеність, запуск нових продуктів і стійка ротація капіталу в альтернативні цифрові активи зрештою можуть визначити, чи стане XRP ключовим бенефіціаром наступного циклу розподілу інституційного капіталу.

За матеріалами finbold.com.