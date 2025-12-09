close-btn
Активність у мережі Dogecoin сягнула багатомісячного максимуму: ціна зростає

09.12.2025 13:40
Микола Деркач

Зростання кількості активних адрес і звуження волатильності вказують на наближення спрямованого руху, а рівень $0,16 є ключовим порогом для прориву. Мемкоїн показав помірне зростання на тлі підвищеної торговельної активності, тоді як технічні патерни сигналізують про консолідацію біля важливої підтримки

Фото: pngwing.com, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі CoinDesk.

Dogecoin 6 грудня відзначив 12-ту річницю — через 12 років після того, як його творці Біллі Маркус і Джексон Палмер представили мемтокен, який згодом перетворився на великий криптоактив завдяки стабільній підтримці спільноти.

Попри цю дату, реакція ринку була стриманою: торги визначалися радше технічною структурою та мережевою активністю.

Ончейн-дані показали, що 3 грудня кількість щоденних активних адрес досягла 67 511 — другого найвищого рівня за три місяці — що свідчить про відновлення участі користувачів навіть за умов стриманої цінової динаміки.

Технічний аналіз

  • Протягом сесії DOGE консолідувався у вузькому діапазоні $0,1406–$0,1450, формуючи структуру, яка зазвичай завершується ширшим рухом.

Токен тричі відбивався від підтримки $0,14, що вказує на активний попит на нижній межі діапазону.

  • Кожна спроба глибшого зниження супроводжувалася скороченням обсягів продажу — це конструктивний сигнал на користь потенційного руху вгору.
  • На погодинних графіках фіксується помітний сплеск волатильності (03:19–03:22 за GMT, 9 грудня), коли ціна опускалася до $0,1405, але згодом відновилася, підтвердивши висхідну внутрішньоденну лінію підтримки.
  • Лінії MACD продовжують зближуватися до бичачого перетину, а звуження діапазону та формування вищих мінімумів натякають на ранню стадію накопичення, а не розподілу.

Читайте також: Кити ставлять на зростання цієї криптовалюти, поки ринок відновлюється

Підсумок цінової динаміки

DOGE зріс із $0,1405 до $0,14155, показавши контрольований приріст на 0,81%.

Обсяг торгів перевищив тижневі середні на 16,96%, а сплеск до 465,9 млн (+68% відносно 24-годинної SMA) о 01:00 за GMT підтвердив інституційний інтерес поблизу нижньої межі діапазону.

Токен зберігав стабільну структуру попри багаторазові тести зони $0,140–$0,141, тоді як опір на рівні $0,145 протягом сесії так і не був перевірений.

Що варто знати трейдерам

Консолідація наближається до розв’язки. Ключовим порогом для прориву називають $0,16: його подолання переведе DOGE від руху в діапазоні до фази продовження тренду.

Якщо $0,14 не втримається, ціна може піти до глибшої підтримки поблизу $0,081 — на це вказують кластери розподілу реалізованих UTXO.

Поєднання зростання кількості активних адрес і звуження волатильності свідчить, що наближається спрямований рух.

Трейдерам варто стежити за розширенням обсягів вище $0,145 або нижче $0,140 — це, ймовірно, стане тригером наступного імпульсу.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
