Ера акумуляторів може скоро закінчитись — вчені

07.04.2026 19:40
Микола Деркач

Нещодавно відкритий квантовий ефект може дозволити електроніці працювати без батарей. Дослідники визначили, що деякі внутрішні дефекти та коливання в матеріалах можна використати для забезпечення постійного струму

Фото: freepik.com

Нове дослідження показало, що крихітні дефекти та внутрішні вібрації у квантовому матеріалі можна використати для контролю незвичного електричного ефекту. Це відкриває шлях до створення менших, швидших і ефективніших технологій збору енергії.

Міжнародна команда під керівництвом професора Дунчена Ці з Школи хімії та фізики QUT та професора Сяо Реншо Вана з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі досліджувала механізм нелінійного ефекту Холла (NLHE).

На відміну від класичного ефекту Холла, це квантове явище дозволяє перетворювати змінні електричні сигнали — наприклад, із бездротових або навколишніх джерел — безпосередньо на постійний струм без використання діодів чи громіздких компонентів.

«NLHE — це складне квантове явище у фізиці конденсованого стану, коли напруга виникає перпендикулярно до прикладеного змінного струму навіть без магнітного поля, — пояснив професор Ці. — Цей ефект дозволяє перетворювати змінні сигнали на постійний струм, необхідний для живлення електронних пристроїв. У теорії це означає сенсори або чипи, які можуть працювати без батарей, отримуючи енергію з навколишнього середовища».

Матеріали та температурна поведінка

Дослідники вивчили високоякісний топологічний матеріал із незвичною електронною поведінкою та з’ясували, що NLHE залишається стабільним за кімнатної температури.

Також вони встановили, що і напрямок, і сила напруги залежать від температури.

За низьких температур ключову роль відіграють мікроскопічні дефекти матеріалу. Коли температура зростає, домінують коливання кристалічної ґратки — і це змінює напрямок електричного сигналу.

«Коли ви розумієте, що відбувається всередині матеріалу, можна створювати пристрої, які використовують ці властивості, — зазначив професор Ці. — Саме тоді квантові ефекти перестають бути абстрактними і стають практичними — відкриваючи шлях до застосувань від автономних сенсорів і носимих технологій до надшвидких компонентів для бездротових мереж нового покоління».

Нагадаємо, що науковці б’ють на сполох: кліматична система Землі наближається до критичних меж, а навантаження на природні процеси стрімко зростає. Підвищення рівня CO₂, швидке скорочення льодових мас та інші зміни дедалі сильніше впливають на екосистеми, океани й умови життя людей у різних частинах світу.

За матеріалами scitechdaily.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
