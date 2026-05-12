Фінтех-гігант Wise дебютував на Nasdaq

Британський фінтех Wise вийшов на американський фондовий ринок, розпочавши торги на Nasdaq під тікером WSE. Компанія зробила це через подвійний лістинг, намагаючись отримати доступ до більшого ринку капіталу та ширшого кола інвесторів у США

Акції Wise відкрилися в Нью-Йорку на рівні $15,96. Для компанії це стало завершенням багаторічної підготовки до розширення присутності на американському ринку.

Wise відома як сервіс для міжнародних переказів та валютних операцій. Платформа дозволяє користувачам зберігати, переказувати й витрачати кошти у понад 40 валютах за міжбанківським курсом. Останніми роками компанія активно розвиває бізнес у США та співпрацює з банками через власний напрям Wise Platform, який надає інфраструктуру для валютних операцій.

Генеральний директор Wise Крісто Каарманн заявив, що подвійний лістинг має підвищити ліквідність акцій та збільшити інтерес американських інвесторів до компанії.

«Ми можемо починати торги в Лондоні зранку, а в Нью-Йорку — вдень, тому це частина історії, — сказав Каарманн. — Інша частина полягає в тому, що ми знайомимося з новими американськими акціонерами та аналітиками. Це можливість знову розповісти нашу історію».

Компанія також повторно розміщує свої акції на Лондонській фондовій біржі як вторинний лістинг.

За словами Каарманна, великі інституційні інвестори давно хотіли купувати акції Wise у Лондоні, однак ліквідність паперів залишалася недостатньою. Він визнав, що навіть після п’яти років публічних торгів Wise усе ще суттєво поступається за обсягами торгів американським конкурентам.

Серед ранніх інвесторів компанії — мільярдер Пітер Тіль, Andreessen Horowitz та британська інвесткомпанія Baillie Gifford.

Разом із виходом на Nasdaq Wise оприлюднила попередні фінансові результати за рік, який завершився 31 березня. Чистий дохід компанії зріс на 19% рік до року та досяг $2,5 млрд. Обсяг клієнтських коштів збільшився на 40% — до $39 млрд.

Лістинг у США також дозволяє Wise зберегти структуру акцій із подвійним класом. Така модель надає засновникам та керівництву посилений контроль над голосуванням у компанії. У США ця практика є поширеною, тоді як у Великій Британії вона викликає більше суперечок серед інвесторів.

Саме через цю структуру акцій Wise раніше не змогла потрапити до британського індексу FTSE 100. Крім того, компанія поки не відповідатиме вимогам для включення до S&P 500 через реєстрацію холдингової структури на острові Джерсі.

Втім, Wise продовжує посилювати присутність у США. Компанія вже подала заявку на створення національного трастового банку, що дозволить отримати доступ до платіжної інфраструктури Федеральної резервної системи. Згідно з документами, американський штат Wise уже перевищив 860 працівників.

Джерело: Bloomberg.