Польська мережа Żabka запускає BNLP-сервіс

Польський ритейлер Żabka у партнерстві з PKO Bank Polski оголосив про запуск нового фінансового продукту — сервісу Żappka Pay

Його ключовою складовою стане кредитна картка з функцією відстрочення платежу (BNLP), інтегрована безпосередньо в мобільний застосунок.

Йдеться про платіжний інструмент із встановленим кредитним лімітом, який можна використовувати не лише в магазинах мережі Żabka, а й у будь-яких торгових точках, де підтримуються картки Visa. Картка також передбачає можливість оплачувати покупки з відтермінуванням — фактично поєднуючи класичну кредитку з елементами короткострокового споживчого кредитування.

До реалізації проєкту долучилися міжнародна платіжна система Visa, яка відповідає за інфраструктуру платежів, а також Planet Pay, що займається емісією карток.

Запуск Żappka Pay є частиною ширшої стратегії PKO Bank Polski, спрямованої на розвиток моделі embedded banking — тобто інтеграції банківських послуг у сторонні цифрові платформи. У банку підкреслюють, що такий підхід орієнтований на масову аудиторію. У випадку з Żabka це означає потенційний доступ до продукту для мільйонів користувачів її мобільного застосунку.

Подібна модель, коли фінансові сервіси вбудовуються у ритейл-екосистеми, вже активно використовується у різних країнах світу.

Żabka, яка розвиває формат магазинів крокової доступності та має понад 10 млн користувачів застосунку, розраховує, що новий фінансовий сервіс стане частиною єдиної цифрової екосистеми. У ній покупки, платежі та програми лояльності поєднані в межах одного інтерфейсу.

Станом на кінець 2025 року мережа Żabka, найбільша у Польщі у сегменті «біля дому», налічувала понад 12 300 магазинів. Із них більш ніж 170 працювали в Румунії. Водночас компанія оцінює потенціал розширення до 19 500–20 000 торгових точок у Польщі та до 4000 у Румунії.

Джерело: liga.net.