В Україні готують новий механізм для кредитування та інвестицій — Гетманцев

10.04.2026 10:10
Микола Деркач

На реєстрацію подано законопроєкт «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям», який має запустити в Україні сучасні фінансові механізми для залучення коштів в економіку

В Україні готують новий механізм для кредитування та інвестицій — Гетманцев

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

«Це – надважливий етап запуску фондового ринку. Законопроект вдалося розробити разом з оновленим складом НКЦПФР, що, до слова, породжує обережну надію щодо реформаторського потенціалу органу, —пояснює він. — Якщо дуже просто про сам закон – мова про те, щоб банкам було легше видавати кредити, а інвесторам – всім, і великим, і малим – безпечніше вкладати гроші».

За словами нардепа, реформа спрямована на зменшення ризиків у кредитуванні та «розблокування» фінансових ресурсів.

Чому це важливо?

Для реалізації Державної програми будівництва доступного житла потрібні довгі та відносно дешеві кредити. А банки часто не готові їх активно видавати через високі ризики.

Читайте також: Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Які саме механізми пропонуються?

  • Сек’юритизація. Коли кредити «перетворюються» у фінансові інструменти для інвесторів, і ризик частково переходить до них.
  • Облігації з покриттям. Коли банк залучає кошти через випуск облігацій і забезпечує їх пулом активів.

Запропоновані механізми дозволяють частину цих ризиків передати інвесторам або додатково їх захистити.

«Фактично це – крок до створення системи, в якій ризики розподіляються, а ресурси працюють ефективніше. А саме це відкриває можливості для виконання масштабної Програми будівництва мільйона квартир, над якою ми працюємо зараз з КМ», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що в Україні можуть з’явитися зелені облігації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів

Рада підтримала законопроєкт про податок на цифрові платформи

Рада продовжила військовий збір: подробиці

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події 09.04.2026

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події
Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів 09.04.2026

Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів
В Україні можуть з’явитися зелені облігації — НКЦПФР 09.04.2026

В Україні можуть з’явитися зелені облігації — НКЦПФР
НКЦПФР поповнила список підозрілих інвестпроєктів 06.04.2026

НКЦПФР поповнила список підозрілих інвестпроєктів
Кійосакі озвучив інвестиційну стратегію на 2026 рік на тлі прискорення інфляції 06.04.2026

Кійосакі озвучив інвестиційну стратегію на 2026 рік на тлі прискорення інфляції
Стратег назвав актив, який варто купувати на тлі кризи на Близькому Сході 06.04.2026

Стратег назвав актив, який варто купувати на тлі кризи на Близькому Сході

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  15:10

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026

 Сьогодні  13:50

Магнітний полюс Землі змістився та рухається у невизначеному напрямку

 Сьогодні  13:00

«Клуб білого бізнесу» зріс майже до 9 тис. учасників — Гетманцев

 Сьогодні  12:10

ФОПи працевлаштували майже мільйон українців — Опендатабот

 Сьогодні  11:10

Revolut запустив фінансового ШІ-асистента

 Сьогодні  10:10

В Україні готують новий механізм для кредитування та інвестицій — Гетманцев

 09.04.2026  20:20

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події

