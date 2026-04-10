В Україні готують новий механізм для кредитування та інвестицій — Гетманцев

На реєстрацію подано законопроєкт «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям», який має запустити в Україні сучасні фінансові механізми для залучення коштів в економіку

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

«Це – надважливий етап запуску фондового ринку. Законопроект вдалося розробити разом з оновленим складом НКЦПФР, що, до слова, породжує обережну надію щодо реформаторського потенціалу органу, —пояснює він. — Якщо дуже просто про сам закон – мова про те, щоб банкам було легше видавати кредити, а інвесторам – всім, і великим, і малим – безпечніше вкладати гроші».

За словами нардепа, реформа спрямована на зменшення ризиків у кредитуванні та «розблокування» фінансових ресурсів.

Чому це важливо?

Для реалізації Державної програми будівництва доступного житла потрібні довгі та відносно дешеві кредити. А банки часто не готові їх активно видавати через високі ризики.

Які саме механізми пропонуються?

Сек’юритизація. Коли кредити «перетворюються» у фінансові інструменти для інвесторів, і ризик частково переходить до них.

Облігації з покриттям. Коли банк залучає кошти через випуск облігацій і забезпечує їх пулом активів.

Запропоновані механізми дозволяють частину цих ризиків передати інвесторам або додатково їх захистити.

«Фактично це – крок до створення системи, в якій ризики розподіляються, а ресурси працюють ефективніше. А саме це відкриває можливості для виконання масштабної Програми будівництва мільйона квартир, над якою ми працюємо зараз з КМ», — зазначив Гетманцев.

