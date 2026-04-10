В Україні готують новий механізм для кредитування та інвестицій — Гетманцев

На реєстрацію подано законопроєкт «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям», який має запустити в Україні сучасні фінансові механізми для залучення коштів в економіку
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев
«Це – надважливий етап запуску фондового ринку. Законопроект вдалося розробити разом з оновленим складом НКЦПФР, що, до слова, породжує обережну надію щодо реформаторського потенціалу органу, —пояснює він. — Якщо дуже просто про сам закон – мова про те, щоб банкам було легше видавати кредити, а інвесторам – всім, і великим, і малим – безпечніше вкладати гроші».
За словами нардепа, реформа спрямована на зменшення ризиків у кредитуванні та «розблокування» фінансових ресурсів.
Чому це важливо?
Для реалізації Державної програми будівництва доступного житла потрібні довгі та відносно дешеві кредити. А банки часто не готові їх активно видавати через високі ризики.
Читайте також: Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
Які саме механізми пропонуються?
- Сек’юритизація. Коли кредити «перетворюються» у фінансові інструменти для інвесторів, і ризик частково переходить до них.
- Облігації з покриттям. Коли банк залучає кошти через випуск облігацій і забезпечує їх пулом активів.
Запропоновані механізми дозволяють частину цих ризиків передати інвесторам або додатково їх захистити.
«Фактично це – крок до створення системи, в якій ризики розподіляються, а ресурси працюють ефективніше. А саме це відкриває можливості для виконання масштабної Програми будівництва мільйона квартир, над якою ми працюємо зараз з КМ», — зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, що в Україні можуть з’явитися зелені облігації.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів
Рада підтримала законопроєкт про податок на цифрові платформи