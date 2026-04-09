Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів

Уряд повністю змінив механізм фінансування державних цифрових послуг та реєстрів, запустивши прозорий відбір проєктів через систему управління публічними інвестиціями DREAM

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Рішення гарантує, що фінансування отримають лише ті цифрові ініціативи, які мають високу технічну готовність та принесуть реальний соціальний, економічний чи антикорупційний ефект. Цей механізм також напряму пришвидшить запуск критично важливих ініціатив — зокрема, PlayCity планує отримати фінансування на розробку другої черги ДСОМ (Державної системи онлайн-моніторингу грального бізнесу) за новою процедурою.

Як відбуватиметься процес відбору проєктів:

Оголошення відбору. Мінцифра формує вимоги, встановлює критерії відбору та визначає чіткі строки для подання заявок. Подача заявок через систему DREAM. Ініціатори подають свої проєкти через єдину цифрову систему управління публічними інвестиціями DREAM. Кожен проєкт автоматично отримує унікальний ідентифікатор, що гарантує повну прозорість і унеможливлює маніпуляції. Галузева експертиза. Мінцифра проводить попередню оцінку: перевіряє проєкти на технічну доцільність та їхню відповідність стратегічним напрямам інформатизації. Невідповідні проєкти відхиляються вже на цьому етапі. Перевірка спеціалізованою комісією. Комісія детально аналізує допущені ініціативи. Кожен проєкт оцінюється за бальною системою. До уваги беруться: стратегічна відповідність, антикорупційний ефект, соціальний та економічний вплив, а також технічна готовність команди до реалізації. Формування прозорого рейтингу. На основі отриманих балів автоматично формується рейтинговий список. Комісія визначає фіналістів, які отримають фінансування в межах доступного бюджету. Затвердження Урядом. Фінальний перелік проєктів-переможців оформлюється Мінцифрою як проєкт рішення та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Жодних закритих бюджетів чи ручного управління. Відтепер цифровізація держави фінансуватиметься за правилами топових інвестиційних компаній: відкрито, прозоро та виключно заради реальної користі для українців.

