Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів

09.04.2026 19:20
Микола Деркач

Уряд повністю змінив механізм фінансування державних цифрових послуг та реєстрів, запустивши прозорий відбір проєктів через систему управління публічними інвестиціями DREAM

Фото: freepik.com

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Рішення гарантує, що фінансування отримають лише ті цифрові ініціативи, які мають високу технічну готовність та принесуть реальний соціальний, економічний чи антикорупційний ефект. Цей механізм також напряму пришвидшить запуск критично важливих ініціатив — зокрема, PlayCity планує отримати фінансування на розробку другої черги ДСОМ (Державної системи онлайн-моніторингу грального бізнесу) за новою процедурою.

Як відбуватиметься процес відбору проєктів:

  1. Оголошення відбору. Мінцифра формує вимоги, встановлює критерії відбору та визначає чіткі строки для подання заявок.
  2. Подача заявок через систему DREAM. Ініціатори подають свої проєкти через єдину цифрову систему управління публічними інвестиціями DREAM. Кожен проєкт автоматично отримує унікальний ідентифікатор, що гарантує повну прозорість і унеможливлює маніпуляції.
  3. Галузева експертиза. Мінцифра проводить попередню оцінку: перевіряє проєкти на технічну доцільність та їхню відповідність стратегічним напрямам інформатизації. Невідповідні проєкти відхиляються вже на цьому етапі.
  4. Перевірка спеціалізованою комісією. Комісія детально аналізує допущені ініціативи. Кожен проєкт оцінюється за бальною системою. До уваги беруться: стратегічна відповідність, антикорупційний ефект, соціальний та економічний вплив, а також технічна готовність команди до реалізації.
  5. Формування прозорого рейтингу. На основі отриманих балів автоматично формується рейтинговий список. Комісія визначає фіналістів, які отримають фінансування в межах доступного бюджету.
  6. Затвердження Урядом. Фінальний перелік проєктів-переможців оформлюється Мінцифрою як проєкт рішення та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Читайте також: Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Жодних закритих бюджетів чи ручного управління. Відтепер цифровізація держави фінансуватиметься за правилами топових інвестиційних компаній: відкрито, прозоро та виключно заради реальної користі для українців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рада підтримала законопроєкт про податок на цифрові платформи

Рада продовжила військовий збір: подробиці

Рада підтримала обʼєднання енергоринків України та Європи

Новини по темі
Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події 09.04.2026

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події
В Україні можуть з’явитися зелені облігації — НКЦПФР 09.04.2026

В Україні можуть з’явитися зелені облігації — НКЦПФР
НКЦПФР поповнила список підозрілих інвестпроєктів 06.04.2026

НКЦПФР поповнила список підозрілих інвестпроєктів
Кійосакі озвучив інвестиційну стратегію на 2026 рік на тлі прискорення інфляції 06.04.2026

Кійосакі озвучив інвестиційну стратегію на 2026 рік на тлі прискорення інфляції
Стратег назвав актив, який варто купувати на тлі кризи на Близькому Сході 06.04.2026

Стратег назвав актив, який варто купувати на тлі кризи на Близькому Сході
Українська інвестгрупа Toloka інвестувала у стартапи Y Combinator $2,5 млн 03.04.2026

Українська інвестгрупа Toloka інвестувала у стартапи Y Combinator $2,5 млн

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  20:20

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події

 Сьогодні  19:20

Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів

 Сьогодні  18:00

Ціни на пальне в Україні можуть знизитись — Свириденко

 Сьогодні  16:40

В Україні можуть з’явитися зелені облігації — НКЦПФР

 Сьогодні  14:00

Доходи українців з цифрових платформ виведуть з тіні: що змінить новий законопроєкт

 Сьогодні  12:40

Квантові батареї наблизилися до реальності завдяки новому прориву

 Сьогодні  11:20

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Всі новини
