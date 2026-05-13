Трейдер перетворив $420 на $1,3 млн на Polymarket

Спортивний аналітик став однією з найуспішніших історій криптовалютної платформи прогнозів Polymarket. За даними платформи, трейдер зміг перетворити стартовий баланс приблизно у $420 на понад $1,3 млн прибутку

Ончейн-дані свідчать, що трейдер під ніком frankfrankfrank досяг такого результату завдяки дисциплінованим ставкам на ринках спорту, тенісу та кіберспорту.

Після реєстрації наприкінці 2025 року він сформував сильний послужний список, підтримуючи концентрований портфель — зазвичай із шести-семи великих позицій. Трейдер також збільшував ставки у випадках, коли його аналіз вказував на неправильно оцінені ймовірності.

Його стратегія ґрунтується на ставках проти фаворитів, яких активно підтримує ринок, у провідних футбольних лігах, пошуку переоцінених тенісистів та використанні неефективностей у кіберспортивних дисциплінах, таких як League of Legends, Counter-Strike та Valorant. Аналітичний досвід, імовірно, дає йому суттєву перевагу у матчах із близькими шансами суперників.

Ця стратегія принесла кілька великих перемог, зокрема одну угоду, яка, за повідомленнями, забезпечила прибуток у $250 850.

Загалом аналітики оцінюють його прибуток приблизно у $1,3 млн, що вивело frankfrankfrank до числа топтрейдерів у рейтингах Polymarket.

Наразі його портфель включає позиції у футбольних ринках, кіберспортивних гандикапах та ставках на переможців ліг.

Інтерес спільноти до трейдера різко зріс — деякі користувачі вже намагаються копіювати його активність через Telegram-ботів та автоматизовані інструменти відстеження гаманців.

Найприбутковіші ставки на Polymarket

Водночас frankfrankfrank — не єдиний трейдер, якому вдалося перетворити невеликі суми на значні прибутки на Polymarket. Наприклад, трейдер під ніком ascetic0x, за повідомленнями, збільшив $12 приблизно до $100 тис. завдяки агресивним ставкам «ва-банк» на 15-хвилинні ринки руху ціни Біткоїна. Для цього він використовував аналіз ордербуків, ставок фінансування, потоків ліквідацій та короткострокових новинних каталізаторів.

Інший трейдер, як повідомляється, заробив майже $1 млн, правильно передбачивши низку військових дій США та Ізраїлю, пов’язаних з Іраном. Ще один анонімний користувач отримав понад $300 тис., точно спрогнозувавши останні помилування 46-го президента США Джо Байдена.

Ці приклади демонструють високу концентрацію прибутків на платформі. Аналітика показує, що близько 70% торгових адрес зазнали збитків, тоді як від 0,04% до 0,1% акаунтів отримують більшу частину прибутків, які сукупно часто становлять десятки мільйонів доларів.

У багатьох випадках менше ніж 3% користувачів формують основну частину прибуткових угод та впливають на визначення цін завдяки спеціалізованій експертизі у спорті, крипторинках та актуальних подіях.

Джерело: Finbold.