Повідомлення на смартфонах тепер будуть шифруватись

Нарешті користувачі Android та iPhone зможуть надсилати одне одному наскрізно зашифровані текстові повідомлення. У понеділок у бета-версії почався запуск наскрізного шифрування для чатів між користувачами iPhone та Android, які використовують найновіше програмне забезпечення

Наскрізне шифрування (e2ee) є важливою функцією конфіденційності, яка значно знижує ризик стеження з боку хакерів, урядів або компаній, що створюють ці платформи для комунікації. Коли повідомлення надсилаються між пристроями, вони шифруються під час передачі, що робить майже неможливим їх перехоплення та прочитання сторонніми.

Втім, досі повідомлення між iPhone та Android не могли бути наскрізно зашифрованими, хоча iMessage використовує шифрування ще з моменту запуску у 2011 році, а користувачі Android можуть спілкуватися між собою через e2ee з 2021 року.

Протягом багатьох років комунікація між користувачами iOS та Android залишалася незручною — користувачі Android не мають доступу до пропрієтарного iMessage від Apple, а сама Apple з 2020 року відмовлялася підтримувати RCS — сучасніший стандарт обміну повідомленнями, який є вдосконаленням застарілого SMS.

Нині RCS є галузевим стандартом для текстових повідомлень і пропонує такі функції, як індикатори набору тексту, підтвердження прочитання, реакції емоджі, довші повідомлення та шифрування. Однак Apple почала підтримувати RCS лише у 2023 році — після регуляторного тиску.

Google закликала Apple підтримати RCS, щоб зробити комунікацію між пристроями більш безшовною. Це питання стало настільки помітним, що з’явилося навіть поняття «стигма зелених бульбашок» — так називали зелені повідомлення, які користувачі iPhone отримують від Android.

До появи підтримки RCS в Apple користувачі iPhone часто стикалися з проблемами: повідомлення від друзів на Android могли «ламати» групові чати або призводити до дуже низької якості передавання фото й відео.

Тепер довгоочікувана підтримка e2ee для RCS від Apple ще більше скорочує розрив між «зеленими» та «синіми» бульбашками повідомлень.

Наскрізно зашифровані RCS-повідомлення лише почали запускати у бета-версії, тому функція може бути доступною ще не всім користувачам. Якщо чат між пристроями Google та Apple зашифрований, користувачі побачать значок замка, який вказує, що розмова захищена.

За матеріалами techcrunch.com.