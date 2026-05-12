close-btn
PaySpaceMagazine

Повідомлення на смартфонах тепер будуть шифруватись

12.05.2026 16:50
Микола Деркач

Нарешті користувачі Android та iPhone зможуть надсилати одне одному наскрізно зашифровані текстові повідомлення. У понеділок у бета-версії почався запуск наскрізного шифрування для чатів між користувачами iPhone та Android, які використовують найновіше програмне забезпечення

Повідомлення на смартфонах тепер будуть шифруватись

Фото: magnific.com

Наскрізне шифрування (e2ee) є важливою функцією конфіденційності, яка значно знижує ризик стеження з боку хакерів, урядів або компаній, що створюють ці платформи для комунікації. Коли повідомлення надсилаються між пристроями, вони шифруються під час передачі, що робить майже неможливим їх перехоплення та прочитання сторонніми.

Втім, досі повідомлення між iPhone та Android не могли бути наскрізно зашифрованими, хоча iMessage використовує шифрування ще з моменту запуску у 2011 році, а користувачі Android можуть спілкуватися між собою через e2ee з 2021 року.

Протягом багатьох років комунікація між користувачами iOS та Android залишалася незручною — користувачі Android не мають доступу до пропрієтарного iMessage від Apple, а сама Apple з 2020 року відмовлялася підтримувати RCS — сучасніший стандарт обміну повідомленнями, який є вдосконаленням застарілого SMS.

Нині RCS є галузевим стандартом для текстових повідомлень і пропонує такі функції, як індикатори набору тексту, підтвердження прочитання, реакції емоджі, довші повідомлення та шифрування. Однак Apple почала підтримувати RCS лише у 2023 році — після регуляторного тиску.

Читайте також: Google оновив свій інвестиційний портфель: що змінилося

Google закликала Apple підтримати RCS, щоб зробити комунікацію між пристроями більш безшовною. Це питання стало настільки помітним, що з’явилося навіть поняття «стигма зелених бульбашок» — так називали зелені повідомлення, які користувачі iPhone отримують від Android.

До появи підтримки RCS в Apple користувачі iPhone часто стикалися з проблемами: повідомлення від друзів на Android могли «ламати» групові чати або призводити до дуже низької якості передавання фото й відео.

Тепер довгоочікувана підтримка e2ee для RCS від Apple ще більше скорочує розрив між «зеленими» та «синіми» бульбашками повідомлень.

Наскрізно зашифровані RCS-повідомлення лише почали запускати у бета-версії, тому функція може бути доступною ще не всім користувачам. Якщо чат між пристроями Google та Apple зашифрований, користувачі побачать значок замка, який вказує, що розмова захищена.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Фінтех-гігант Wise дебютував на Nasdaq

Tether запустила гаманець для стейблкоїнів

Revolut планує вийти на біржу протягом двох років

За матеріалами techcrunch.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Що потрібно зробити до операції з корекції викривленої перегородки носа 12.05.2026

Що потрібно зробити до операції з корекції викривленої перегородки носа
Visa запускає нові ШІ-інструменти: що можуть 11.05.2026

Visa запускає нові ШІ-інструменти: що можуть
9 українських стартапів візьмуть участь у Latitude59 в Естонії 11.05.2026

9 українських стартапів візьмуть участь у Latitude59 в Естонії
Податкова запустила новий інструмент для бізнесу 08.05.2026

Податкова запустила новий інструмент для бізнесу
Держустанови тепер можуть офіційно купувати Starlink через Prozorro 07.05.2026

Держустанови тепер можуть офіційно купувати Starlink через Prozorro
У Києві відбудеться щорічна конференція IAB Connect 2026 про підходи в диджитал-маркетингу 06.05.2026

У Києві відбудеться щорічна конференція IAB Connect 2026 про підходи в диджитал-маркетингу

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  19:30

Знайдено планети, що ламають закони астрономії

 Сьогодні  18:50

Гетманцев висловився про трудових мігрантів в Україні

 Сьогодні  18:10

Укрпошта запустила безготівкову оплату в усіх селах і містах України

 Сьогодні  17:30

Мінфін розкрив деталі оподаткування міжнародних посилок

 Сьогодні  16:50

Повідомлення на смартфонах тепер будуть шифруватись

 Сьогодні  16:10

Як змінився небанківський ринок у квітні — НБУ

 Сьогодні  15:30

Біткоїн пройшов дно і готується до ривка — Артур Хейс

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.