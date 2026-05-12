Що потрібно зробити до операції з корекції викривленої перегородки носа

12.05.2026 15:25
Микола Деркач
Новини компанії
Септопластика потребує не лише самої операції, а й правильної підготовки. Від аналізів і відмови від певних ліків до психологічного настрою та організації відновлення вдома — кожен етап впливає на комфорт і результат втручання. Розповідаємо, що варто зробити перед операцією з корекції викривленої перегородки носа

Фото: magnific.com

Підготовка до операції на носовій перегородці починається з консультації. Лікар оглядає ніс, оцінює дихання та збирає коротку історію стану. Далі призначає обстеження. Зазвичай це аналізи крові, коагулограма, ЕКГ. Інколи додають КТ пазух. Ці дані показують, чи готовий організм до втручання.

За 1-2 тижні варто відмовитися від препаратів, що впливають на згортання крові. До них належать аспірин і подібні засоби. Якщо ви приймаєте ліки на постійній основі, обговоріть це з лікарем. Він скаже, що можна залишити, а що слід тимчасово скасувати.

Алкоголь і куріння також впливають на загоєння. Краще зробити паузу до і після операції. Це знижує ризик ускладнень. За день до втручання оберіть легку їжу. У день операції не їжте і не пийте за кілька годин до призначеного часу. Точні обмеження дає лікар.

Підготуйте речі для клініки: документи, результати аналізів, зручний одяг. Після втручання ніс буде чутливим, тому обирайте одяг, який легко зняти без тиску на обличчя. Така підготовка допомагає пройти септопластику без зайвих затримок.

Як підготувати себе фізично і психологічно

Організм краще відновлюється, коли є базовий ресурс. За кілька днів до операції нормалізуйте сон. Намагайтеся лягати в один і той самий час. Пийте достатньо води. Оберіть просту їжу без надлишку солі.

Легка активність корисна. Прогулянки підтримують тонус і не перевантажують. Уникайте інтенсивних тренувань перед втручанням. Вони можуть негативно вплинути на самопочуття в день операції.

Психологічна підготовка теж важлива. Поставте лікарю всі запитання заздалегідь. Уточніть, як проходитиме операція, скільки триватиме відновлення, які обмеження діятимуть у перші дні. Чітке розуміння знижує напругу. Важливо знати, що септопластика спрямована на покращення дихання, а не на зміну зовнішності носа.

Домовтеся з близькими про допомогу на перші дні. Після операції може бути закладеність і втома. Коли є підтримка, відновлення проходить рівніше.

Що важливо врахувати напередодні

Напередодні операції перевірте, чи всі аналізи готові. Уточніть час прибуття до клініки. Не плануйте справи на цей день. Зосередьтеся на відпочинку.

Ввечері прийміть душ. Не використовуйте креми чи косметику в зоні обличчя. Зранку не їжте, якщо лікар дав таку вказівку. Це стандартна умова для безпеки під час анестезії.

Після втручання в носі можуть стояти тампони або силіконові пластини. Дихання через ніс відновлюється не відразу. Це нормальний етап. Підготуйте вдома все необхідне: сольовий розчин для промивання, серветки, зволожувач повітря. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря щодо догляду.

Септопластика вимагає дисципліни в перші тижні. Не можна навантажувати себе, нахилятися і піднімати вагу. Також варто уникати гарячих ванн і сауни. Ці обмеження тимчасові, але вони впливають на результат.

У клініці MED CITY пацієнтам дають чіткий план підготовки і відновлення. Лікар пояснює кожен крок і доступно відповідає на запитання. Це допомагає пройти септопластику спокійно і з розумінням процесу.

