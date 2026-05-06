Оцифрування трудових книжок: як це зробити

06.05.2026 12:30
Микола Деркач

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував важливу інформацію щодо оцифрування трудових книжок

«Нагадаю, що на повне переведення даних у цифрову форму – так зване «оцифрування – було відведено 5 років. Цей період завершується 10 червня цього року», — зазначив нардеп.

Як оцифрувати трудову книжку та чому це важливо?

За словами політика, сьогодні розмір пенсії прямо залежить від страхового стажу. Однак ми часто стаємо свідками того, як через помилки у паперових записах, нечіткі печатки або людський фактор офіційний стаж у базі Пенсійного фонду не збігається з реальним. Оцифрування запроваджено саме для боротьби з цими недоліками системи.

Отже, як самостійно оцифрувати дані трудової книжки? Наразі ви можете зробити це онлайн через сайт ПФУ:

  • Зайдіть на pfu.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).
  • У меню «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Відомості про трудові відносини».
  • Заповніть дані та надайте згоду на обробку інформації.
  • Прикріпіть відскановані копії сторінок трудової книжки.
  • Натисніть «Підписати та відправити».

«Важливо не відкладати оцифрування ваших трудових книжок на останній момент. Кожна неврахована сторінка через стару печатку, або помилку, зроблену кадровиком, може обернутися для вас втратою реальних коштів при розрахунку пенсії. Якщо ви виявите розбіжності зараз, у вас буде час привести документи до ладу», — наголосив Данило Гетманцев.

