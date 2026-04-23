Як українцям оформити закордонний паспорт за межами України

Роз’яснення щодо поширених запитань пов’язаних із оформленням закордонного паспорта в посольстві чи консульстві України за кордоном
Генеральне консульство України в Пряшеві роз’яснює щодо поширених запитань, пов’язаних з оформленням закордонного паспорта в посольстві чи консульстві України за кордоном, передає ІА «Ре-Інформ».
Так, записатися на прийом може будь-який громадянин України, незалежно від мети поїздки за кордон.
- Як записатися на прийом?
Документи для оформлення закордонного паспорта приймаються за попереднім записом через форму онлайн-реєстрації за посиланням.
- На який період видається паспорт?
- дітям до 16 років – на 4 роки;
- особам від 16 років – на 10 років.
- Чи однакові документи потрібні всім?
Ні, список документів може відрізнятися залежно від віку заявників та підстав оформлення паспорта. Якщо попередній паспорт був втрачений/викрадений, або змінилося прізвище власника паспорта, знадобляться також додаткові документи. Детальний перелік необхідних документів є на офіційних сайтах посольств і консульств.
Важливо! При оформленні паспорта дитині до 14 років не потрібен нотаріально засвідчений дозвіл другого з батьків. Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні надати військово-обліковий документ в електронному вигляді.
- Як буде написане моє ім’я?
Перевірити написання прізвища та імені латинськими літерами можна за посиланням.
- Ціни
В країнах Єврозони:
- для осіб від 16 років: 120 євро (83 євро за паспорт + 37 євро за автоматизовану обробку анкети)
- для дітей до 16 років, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, а також громадян, віднесених до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування: 37 євро (лише за автоматизовану обробку анкети)
В інших країнах (у місцевій валюті або доларах США):
- для осіб віком від 16 років: 90 доларів США за паспорт + 40 доларів США за автоматизовану обробку анкети
- для дітей до 16 років, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, а також громадян, віднесених до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування : 40 доларів США за автоматизовану обробку анкети
- Як довго оформлюється закордонний паспорт?
Закордонний паспорт оформлюється у строк до 3 місяців. На період дії воєнного стану в Україні, з огляду на складність процесу логістики, доставка виготовленого паспорта може тривати довше.
- Як дізнатися про готовність паспорта?
Під час подачі документів ви отримаєте довідку з індивідуальним номером (ідентифікатором сесії). За цим номером на сайті за посиланням можна перевірити стан виготовлення паспорта.
Паспорт можна забирати, коли з’явиться статус «ДОКУМЕНТ ПРИБУВ ДО ДИПЛОМАТИЧНОЇ УСТАНОВИ».
- Де забрати готовий паспорт?
У тому посольстві чи консульстві, куди ви подавали документи.
- Хто може забрати паспорт?
- паспорт, оформлений особі від 14 років, може забрати лише особа, на ім’я якої оформлено паспорт
- паспорт, оформлений дитині до 12 років, може забрати той з батьків (законних представників), хто подавав документи, або особа, уповноважена на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.
- паспорт, оформлений дитині від 12 до 14 років можна видати за умови присутності самої дитини, на ім’я якої оформлено паспорт. Паспорт може забрати той з батьків (законних представників), хто подавав документи, або особа, уповноважена на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.
У консульстві звертають увагу, що при подачі документів на паспорт дитині один з батьків (законних представників) може подати письму заяву у довільній формі та визначити іншу особу (іншого з батьків, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу) для отримання паспорта дитини.
- Чи можна мати два паспорти?
Так, кожен громадянин України може мати одночасно два закордонні паспорти.
- Чи можна залишити собі старий паспорт?
Так, якщо подасте письмову заяву під час подачі документів на новий паспорт. Старий паспорт можна анулювати і залишити, якщо в ньому проставлені одна чи декілька віз, або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозволу на проживання в іноземній державі.
