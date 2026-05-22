Куди звертатися за соціальною допомогою: важливі контакти

22.05.2026 19:30
Микола Деркач

Щоб українці могли швидко отримати необхідну інформацію та підтримку, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України публікує корисні контакти для звернень, консультацій і уточнень

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Для зручності ІА «Ре-Інформ» зібрало телефони гарячих ліній, контакти установ та інші важливі сервіси.

У складних життєвих обставинах важливо знати, куди звернутися по допомогу та консультацію. Якщо у вас виникли запитання щодо соціальної допомоги, виплат чи державної підтримки — скористайтеся контактами:

Гарячі лінії державної установи «Урядовий контактний центр»

  • 15-45 — «Урядовий контактний центр», працює цілодобово, безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників
  • 15-39 – для подання звернень особами з інвалідністю.
  • 15-47 – з питань протидії торгівлі людьми та домашньому насильству.
  • (044) 284-19-15 – для громадян України, які перебувають за кордоном; працює цілодобово, оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку.

Електронні адреси:

  1. для звернень громадян – [email protected]
  2. для засобів масової інформації – [email protected]
  3. для отримання публічної інформації – [email protected]
  4. для юридичних осіб – [email protected]

Корисні телефони

(044) 204-73-06, (044) 204-73-05 – інформація з питань реєстрації, місця знаходження, стану розгляду звернень громадян, що надійшли на поштову та електронну адреси Мінсоцполітики, а також під час особистого прийому в громадській приймальні Міністерства; інформація з питань організації особистого прийому громадян фахівцями та керівництвом Міністерства;

(044) 204-72-73 – інформація про реєстрацію, місце знаходження та стан розгляду запитів на отримання публічної інформації;

(044) 204-72-73 – інформація з питань вхідної кореспонденції, що надійшла до Міністерства від інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій; інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції, що надійшла від народних депутатів України, з ВРУ, ОПУ, Кабміну.

Телефонний довідник Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України за посиланням.

Контакти департаментів соціального захисту ОДА та КМДА за посиланням.

