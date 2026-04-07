close-btn
PaySpaceMagazine

Як купити авто онлайн через Дія.Підпис та UDRIVE

07.04.2026 20:20
Микола Деркач

Тепер підписання договору купівлі авто — це не про салони, черги та папери. Обирайте автомобіль, підписуйте договір Дія.Підписом і оформлюйте покупку — просто з дому. Платформа UDRIVE першою в Україні запустила повний цикл купівлі нового автомобіля онлайн

Як купити авто онлайн через Дія.Підпис та UDRIVE

Фото: pexels.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

Це означає економію часу, жодних зайвих поїздок і повний контроль над процесом покупки в одному сервісі. Ви самі обираєте авто та оформлюєте угоду тоді, коли зручно, — без черг і фізичної присутності.

Як це працює:

  • оберіть модель від офіційного дилера на сайті;
  • авторизуйтесь та підпишіть договір Дія.Підписом;
  • оплатіть через зручний банк;
  • заберіть авто в обраний день.

Читайте також: Податок на надприбутки банків можуть продовжити на 2027 рік

Дія.Підпис має таку ж юридичну силу, як і підпис від руки. Угоду можна укласти дистанційно — зі смартфона.

«Підключайте сервіси Дії й робіть процеси зручними для ваших клієнтів», — зазначили представники Дії.

Деталі — на сайті Інтеграції Дії.

Також раніше ми писали, що в Україні готують новий етап цифровізації податкових послуг — незабаром частину з них інтегрують у Дію. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з бізнесом Кіровоградщини у Кропивницькому

«Проєкт, над яким активно працюємо разом з Мінцифри, — податки в Дії. І вже найближчим часом плануємо запустити перші послуги. Це можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об’єкта оподаткування тощо. Це все, щоб кожен платник мав у Дії зручні податкові сервіси», — зазначила вона.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування

Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ

Скільки податку на землю сплатили українці у 2026

Рубрики: ДіяЛайфхакиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Як отримати РНОКПП для дитини за кордоном: інструкція 31.03.2026

Як отримати РНОКПП для дитини за кордоном: інструкція
Як українцям отримати карту побиту CUKR в Польщі 24.03.2026

Як українцям отримати карту побиту CUKR в Польщі
Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову 04.03.2026

Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову
Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція 24.02.2026

Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція
Як отримати субсидію на тверде паливо та газ у 2026 11.02.2026

Як отримати субсидію на тверде паливо та газ у 2026
Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство 06.02.2026

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

Вибір редакції
Всі
Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна
ТОП статей 03.04.2026

Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  20:20

Як купити авто онлайн через Дія.Підпис та UDRIVE

 Сьогодні  19:40

Ера акумуляторів може скоро закінчитись — вчені

 Сьогодні  19:00

НБУ застосував захід впливу до фінустанови

 Сьогодні  17:40

Борги з українців стягуватимуть по-новому: що зміниться

 Сьогодні  17:00

Український вчений розповів, що зможе рости на Марсі

 Сьогодні  16:20

Як зміниться ціна Solana у 2026 — прогноз

 Сьогодні  15:40

Деяких ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.