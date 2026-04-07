Як купити авто онлайн через Дія.Підпис та UDRIVE

Тепер підписання договору купівлі авто — це не про салони, черги та папери. Обирайте автомобіль, підписуйте договір Дія.Підписом і оформлюйте покупку — просто з дому. Платформа UDRIVE першою в Україні запустила повний цикл купівлі нового автомобіля онлайн

Про це повідомила пресслужба Дії.

Це означає економію часу, жодних зайвих поїздок і повний контроль над процесом покупки в одному сервісі. Ви самі обираєте авто та оформлюєте угоду тоді, коли зручно, — без черг і фізичної присутності.

Як це працює:

оберіть модель від офіційного дилера на сайті;

авторизуйтесь та підпишіть договір Дія.Підписом;

оплатіть через зручний банк;

заберіть авто в обраний день.

Читайте також: Податок на надприбутки банків можуть продовжити на 2027 рік

Дія.Підпис має таку ж юридичну силу, як і підпис від руки. Угоду можна укласти дистанційно — зі смартфона.

«Підключайте сервіси Дії й робіть процеси зручними для ваших клієнтів», — зазначили представники Дії.

Деталі — на сайті Інтеграції Дії.

Також раніше ми писали, що в Україні готують новий етап цифровізації податкових послуг — незабаром частину з них інтегрують у Дію. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з бізнесом Кіровоградщини у Кропивницькому

«Проєкт, над яким активно працюємо разом з Мінцифри, — податки в Дії. І вже найближчим часом плануємо запустити перші послуги. Це можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об’єкта оподаткування тощо. Це все, щоб кожен платник мав у Дії зручні податкові сервіси», — зазначила вона.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування

Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ

Скільки податку на землю сплатили українці у 2026