Як отримати РНОКПП для дитини за кордоном: інструкція

Батьки, чиї діти перебувають за кордоном, можуть оформити дитині реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) без приїзду в Україну. Процедура доступна навіть дистанційно

Про це йдеться у матеріалі Державної податкової служби України.

Для реєстрації дитини у Державному реєстрі необхідно подати облікову картку за формою № 1ДР. Вона одночасно є заявою на реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Подати її можна:

особисто (у разі, якщо один із батьків або законних представників перебуває на території України);

оформити через представника за довіреністю, засвідченою у встановленому законодавством порядку;

онлайн через Електронний кабінет або портал Дія;

поштою.

Облікову картку подає один із батьків або законний представник. Для цього знадобляться:

свідоцтво про народження дитини;

документ, що посвідчує особу одного з батьків;

підтвердження місця проживання.

Читайте також: Українці платитимуть нові податки: подано законопроєкти

При цьому:

підпис на заяві має бути засвідчений у встановленому законодавством порядку;

якщо документ, що посвідчує особу (або дитини, або одного з батьків), виданий іноземною мовою – необхідний їх переклад українською мовою, засвідчений в установленому законодавством порядку;

у разі, коли батьки чи один із батьків дитини на дату її народження були іноземцями або особами без громадянства, для підтвердження факту належності такої особи до громадянства України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

Готовий документ:

можуть надіслати за кордон (за місцезнаходженням особи за кордоном або за письмовим клопотанням особи на вказану адресу за кордоном);

надіслати до закордонної дипломатичної установи України;

видати представнику за довіреністю.

РНОКПП необхідний для:

оформлення документів в Україні,

відкриття рахунків,

отримання послуг та соціальних виплат.

Тож навіть перебуваючи за кордоном, подбати про його оформлення для дитини – просто і доступно.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта хоче купити банк — Forbes

Rozetka запустила ШI-асистента

Біткоїн випереджає золото та акції з початку війни в Ірані