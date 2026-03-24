Як українцям отримати карту побиту CUKR в Польщі

Карта побиту CUKR — це новий тип дозволу на тимчасове проживання для громадян України, які раніше мали статус UKR та вирішили перейти з режиму тимчасового захисту на довгострокове перебування в Польщі. Документ дозволяє легально жити в країні протягом трьох років

Подати заявку можна буде виключно онлайн через портал MOS. Точну дату запуску сервісу оголосять щонайменше за 14 днів до початку прийому заяв — відповідне повідомлення опублікує Міністр внутрішніх справ та адміністрації.

Хто може подати заявку

Подати документи на карту CUKR зможуть дві категорії громадян України.

Перша — це українці та окремі члени їхніх сімей (подружжя, неповнолітні діти, діти одного з подружжя, а також найближчі родичі з Картою поляка), які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року через війну та планують залишитися в країні.

Друга категорія — діти, народжені в Польщі після цієї дати, якщо їхні матері також приїхали після 24 лютого 2022 року та вже мають карту CUKR.

Які права дає карта

Власники карти CUKR отримають доступ до польського ринку праці без необхідності оформлення додаткового дозволу. Також вони зможуть вести бізнес на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Крім того, документ дає ті ж права, що й інші дозволи на тимчасове проживання. Разом із чинним закордонним паспортом карта дозволяє подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів у межах будь-якого 180-денного періоду.

У майбутньому період проживання за цією картою враховуватиметься при поданні на статус довгострокового резидента ЄС.

Умови отримання карти

Щоб отримати карту CUKR, потрібно виконати кілька обов’язкових вимог. Зокрема, заявник має мати дійсний номер PESEL UKR на момент подання документів, станом на 4 червня 2025 року, а також на день видачі карти.

Крім того, статус UKR повинен зберігатися безперервно щонайменше 365 днів до подачі заявки.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, у видачі карти відмовлять.

Окремі вимоги діють для дітей, народжених у Польщі після 23 лютого 2022 року. Вони також повинні мати дійсний номер PESEL UKR на момент подання заяви та отримання карти, а їхня мати — відповідати умовам і вже мати карту CUKR.

Кінцевий термін подачі

Подати заявку на карту CUKR можна буде до 4 березня 2027 року.

За матеріалами inpoland.net.pl.