Як українцям отримати карту побиту CUKR в Польщі

24.03.2026 19:20
Микола Деркач

Карта побиту CUKR — це новий тип дозволу на тимчасове проживання для громадян України, які раніше мали статус UKR та вирішили перейти з режиму тимчасового захисту на довгострокове перебування в Польщі. Документ дозволяє легально жити в країні протягом трьох років

Як українцям отримати карту побиту CUKR в Польщі

Подати заявку можна буде виключно онлайн через портал MOS. Точну дату запуску сервісу оголосять щонайменше за 14 днів до початку прийому заяв — відповідне повідомлення опублікує Міністр внутрішніх справ та адміністрації.

Хто може подати заявку

Подати документи на карту CUKR зможуть дві категорії громадян України.

Перша — це українці та окремі члени їхніх сімей (подружжя, неповнолітні діти, діти одного з подружжя, а також найближчі родичі з Картою поляка), які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року через війну та планують залишитися в країні.

Друга категорія — діти, народжені в Польщі після цієї дати, якщо їхні матері також приїхали після 24 лютого 2022 року та вже мають карту CUKR.

Які права дає карта

Власники карти CUKR отримають доступ до польського ринку праці без необхідності оформлення додаткового дозволу. Також вони зможуть вести бізнес на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Крім того, документ дає ті ж права, що й інші дозволи на тимчасове проживання. Разом із чинним закордонним паспортом карта дозволяє подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів у межах будь-якого 180-денного періоду.

Читайте також: Де в Польщі найкраще жити українцям: рейтинг міст

У майбутньому період проживання за цією картою враховуватиметься при поданні на статус довгострокового резидента ЄС.

Умови отримання карти

Щоб отримати карту CUKR, потрібно виконати кілька обов’язкових вимог. Зокрема, заявник має мати дійсний номер PESEL UKR на момент подання документів, станом на 4 червня 2025 року, а також на день видачі карти.

Крім того, статус UKR повинен зберігатися безперервно щонайменше 365 днів до подачі заявки.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, у видачі карти відмовлять.

Окремі вимоги діють для дітей, народжених у Польщі після 23 лютого 2022 року. Вони також повинні мати дійсний номер PESEL UKR на момент подання заяви та отримання карти, а їхня мати — відповідати умовам і вже мати карту CUKR.

Кінцевий термін подачі

Подати заявку на карту CUKR можна буде до 4 березня 2027 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я

Укрпошта видаватиме кредити пенсіонерам — Смілянський

Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

За матеріалами inpoland.net.pl.

Новини по темі
Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову 04.03.2026

Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову
Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція 24.02.2026

Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція
Як отримати субсидію на тверде паливо та газ у 2026 11.02.2026

Як отримати субсидію на тверде паливо та газ у 2026
Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство 06.02.2026

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство
Найкращі країни світу для виходу на пенсію у 2026 році 04.02.2026

Найкращі країни світу для виходу на пенсію у 2026 році
Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію 03.02.2026

Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  20:00

Біткоїн випереджає золото та акції з початку війни в Ірані

 Сьогодні  18:40

Учені назвали 45 планет, де може бути позаземне життя

 Сьогодні  18:00

Revolut повідомив про рекордні прибутки

 Сьогодні  17:20

BlackRock почала продавати Біткоїн та Ефір

 Сьогодні  16:00

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

 Сьогодні  14:50

Названо регіони з найбільшою кількістю підсанкційних компаній в Україні

 Сьогодні  13:40

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Всі новини
