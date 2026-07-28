НБУ випустив нову памʼятну монету

Національний банк України 28 липня 2026 року ввів в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена військовим і цивільним українцям, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні

Випуск монети приурочений до Дня вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, чиї життя обірвалися в полоні внаслідок збройної агресії росії проти України.

Нова обігова пам’ятна монета отримала назву «Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні». Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, її випуск має зберегти пам’ять про загиблих і постійно нагадувати суспільству про злочини росії проти українського народу.

«Ця монета — про пам’ять, яка не стирається з часом. Вона вшановує військових і цивільних, чиї життя обірвав російський полон, та нагадує про злочини проти українського народу, які не мають строку давності», — наголосив Андрій Пишний.

За його словами, Національний банк прагне закарбувати цю пам’ять у металі, щоб вона жила не лише в меморіалах і книгах, а й нагадувала кожному українцеві про ціну людської гідності, свободи та життя.

Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Її аверс повторює дизайн звичайної обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. У центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розміщено номінал, рік карбування та малий Державний Герб України.

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На реверсі зображено ланцюг із розірваною ланкою — символ звільнення з кайданів. Його частини піднімаються вгору та поступово перетворюються на силуети птахів. Ці образи уособлюють незламний дух, героїзм і світлий перехід у вічність людей, які віддали життя за Україну.

По колу монети розміщено напис: «Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні».

Автором художнього оформлення реверсу став Микола Коваленко. Аверс створив Володимир Дем’яненко, який також виступив скульптором монети.

Загальний тираж нової пам’ятної монети становитиме два мільйони штук. Їх поступово передаватимуть банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам.

Монета є законним платіжним засобом на території України. Нею можна розраховуватися за товари та послуги, здійснювати платежі, а також зараховувати кошти на рахунки та вклади. В усіх операціях її прийматимуть за номінальною вартістю — 10 гривень.

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Джерело: НБУ.