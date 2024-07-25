close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії запрацювала подача заявок до Реєстру збитків

25.07.2024 13:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Тепер всі українці можуть повідомити до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене або знищене житло через Дію

У Дії запрацювала подача заявок до Реєстру збитків

Фото: freepik.com

Нагадаємо, наприкінці червня Міністерство цифрової трансформації України оголосило, що в Дії розширюють можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків. Щоб сервіс працював чітко й без помилок, було запущено бета-тест.

І відтепер новий сервіс у Дії став повноцінно доступний для всіх українців, чиє житло було пошкоджене чи знищене. Зокрема, заявку можуть подати громадяни, у кого:

  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
  • немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;
  • оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Читайте також: В Дії з’явиться новий сервіс: чим корисний

«Подавайте через Дію заяви в міжнародний Реєстр збитків та формуйте фундамент репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини», — зазначають в Мінцифри.

Раніше для подання заяви потрібно було зареєструвати майно в ДРРП та мати Акт комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Тепер кожен українець, чия домівка зазнала руйнувань після 24 лютого 2022 року, може подати заяву в міжнародний Реєстр збитків на порталі Дія.

Нагадаємо, у березні 2024 року у Києві почав працювати офіс Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації, створеного під егідою Ради Європи.

17 травня на саміті Ради Європи, який проходив у Рейк’явіку, понад 40 країн разом з Європейським Союзом ухвалили рішення про створення Реєстру збитків, які були завдані Україні в результаті агресії Росії. Ця ініціатива передбачає заснування спеціалізованої бази даних, метою якої є документування втрат та збитків, які зазнала Україна, її громадяни та юридичні особи через незаконні дії РФ з 24 лютого 2022 року. Цей реєстр також стане платформою для реєстрації фінансових вимог постраждалих сторін до Росії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії вже доступне посвідчення ветерана

Через Дія.Підпис тепер можна повернути квиток на потяг — як саме

В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу

Джерело: Мінцифри

Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
В Дії з'явиться новий сервіс: чим корисний 25.07.2024

В Дії з'явиться новий сервіс: чим корисний
Дія.Бізнес розвиватиме співпрацю українських та польських компаній 22.07.2024

Дія.Бізнес розвиватиме співпрацю українських та польських компаній
В Дії можна буде отримувати гранти на навчання 18.07.2024

В Дії можна буде отримувати гранти на навчання
У Дії буде відображатися штраф за неоновлені дані військовозобов’язаних 17.07.2024

У Дії буде відображатися штраф за неоновлені дані військовозобов’язаних
У Дії запустили «єБронювання»: як працює 17.07.2024

У Дії запустили «єБронювання»: як працює
Від інновації до попкультури: чому бізнес інтегрує Дію у власні сервіси та як це змінює ринок 16.07.2024

Від інновації до попкультури: чому бізнес інтегрує Дію у власні сервіси та як це змінює ринок
Вибір редакції
Всі
Тренди, на яких сфокусована GlobalLogic, стануть необхідністю через певний час: велике інтерв’ю директора з технологій GlobalLogic Антона Мужайло
ТОП статей 25.07.2024

Тренди, на яких сфокусована GlobalLogic, стануть необхідністю через певний час: велике інтерв’ю директора з технологій GlobalLogic Антона Мужайло

 Як обиралася українська делегація на SelectUSA Investment Summit 2024 в США та що конференція дасть стартапам: інтерв’ю зі співзасновницею Ukrainian Bridge Євгенією Беспаловою
ТОП статей 24.07.2024

Як обиралася українська делегація на SelectUSA Investment Summit 2024 в США та що конференція дасть стартапам: інтерв’ю зі співзасновницею Ukrainian Bridge Євгенією Беспаловою
Останні новини
Сьогодні  17:00

Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ

 Сьогодні  16:23

Реферальна програма ПУМБ для ФОП та Юридичних осіб

 Сьогодні  16:20

В Україні створять єдиний портфель інвестпроєктів

 Сьогодні  15:40

monobank запустив нову функцію для бізнесу: як працює

 Сьогодні  15:21

Купуючи Біткоїн можна отримати громадянство ЄС: деталі

 Сьогодні  15:00

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

 Сьогодні  14:20

У США готують новий законопроєкт про Біткоїн: коли його представлять

 Всі новини
credit link image