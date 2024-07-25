У Дії запрацювала подача заявок до Реєстру збитків

Тепер всі українці можуть повідомити до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене або знищене житло через Дію

Нагадаємо, наприкінці червня Міністерство цифрової трансформації України оголосило, що в Дії розширюють можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків. Щоб сервіс працював чітко й без помилок, було запущено бета-тест.

І відтепер новий сервіс у Дії став повноцінно доступний для всіх українців, чиє житло було пошкоджене чи знищене. Зокрема, заявку можуть подати громадяни, у кого:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Читайте також: В Дії з’явиться новий сервіс: чим корисний

«Подавайте через Дію заяви в міжнародний Реєстр збитків та формуйте фундамент репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини», — зазначають в Мінцифри.

Раніше для подання заяви потрібно було зареєструвати майно в ДРРП та мати Акт комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Тепер кожен українець, чия домівка зазнала руйнувань після 24 лютого 2022 року, може подати заяву в міжнародний Реєстр збитків на порталі Дія.

Нагадаємо, у березні 2024 року у Києві почав працювати офіс Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації, створеного під егідою Ради Європи.

17 травня на саміті Ради Європи, який проходив у Рейк’явіку, понад 40 країн разом з Європейським Союзом ухвалили рішення про створення Реєстру збитків, які були завдані Україні в результаті агресії Росії. Ця ініціатива передбачає заснування спеціалізованої бази даних, метою якої є документування втрат та збитків, які зазнала Україна, її громадяни та юридичні особи через незаконні дії РФ з 24 лютого 2022 року. Цей реєстр також стане платформою для реєстрації фінансових вимог постраждалих сторін до Росії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії вже доступне посвідчення ветерана

Через Дія.Підпис тепер можна повернути квиток на потяг — як саме

В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу

Джерело: Мінцифри