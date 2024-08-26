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Українські пенсіонери мають право на додаткові пільги: як скористатись

26.08.2024 19:00
Дарія Шуть
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Пільгова система для українських пенсіонерів охоплює різні соціальні та фінансові переваги для комфортнішого життя

Українські пенсіонери мають право на додаткові пільги: як скористатись

Фото: freepik.com

Так, в Україні система пільг для людей похилого віку охоплює різноманітні аспекти, включаючи фінансову підтримку, транспортні послуги та житлові умови.

Ці заходи, що містять соціальні та грошові привілеї, спрямовані на зниження фінансового навантаження на пенсіонерів. Однак не всі українці похилого віку знають про п’ять найпопулярніших пільг, якими вони можуть скористатись безплатно або зі значною знижкою.

Зокрема, пенсіонери мають право на безплатний проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Вони також можуть вільно користуватися приміськими поїздами за умови пред’явлення пенсійного посвідчення.

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Громадяни похилого віку, що проживають у сільській місцевості та працюють у сферах культури, медицини або освіти, можуть не сплачувати житлово-комунальні послуги.

Ще одним пунктом щодо комуналки є те, що будь-хто з пенсіонерів може оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та щомісяця сплачувати значно менше.

Також всі пенсіонери в Україні мають право на безплатну юридичну допомогу або на значну знижку.

Крім цього, наразі пенсіонери звільнені від сплати земельного податку, згідно з нормами законодавства.

Нагадаємо, до кінця року деякі категорії українських пенсіонерів можуть отримати виплати від Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Зокрема, така можливість стосується громадян, що проживають в зоні бойових дій, мають низькі пенсії та не отримують інших видів міжнародної допомоги.

Також ми писали, що український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців. Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати.

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За матеріалами 24tv.ua

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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