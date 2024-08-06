ООН виплачує допомогу українським пенсіонерам: як отримати

До кінця року деякі категорії українських пенсіонерів можуть отримати виплати від Організації Об’єднаних Націй (ООН)

Зокрема, така можливість стосується громадян, що проживають в зоні бойових дій, мають низькі пенсії та не отримують інших видів міжнародної допомоги.

Проєкт було запущено ще у серпні 2023 року разом із Пенсійним фондом та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. В кінці червня його було вирішено продовжити до кінця 2024 року. Питання подальшого продовження виплат залежатиме від наявного фінансування.

З початку запуску проєкту цей вид допомоги отримали понад 421 тис. пенсіонерів, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій. Сукупний обсяг підтримки від ВПП ООН вже перевищив 1,68 млрд грн.

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Так, додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію меншу за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Зазначається, що спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. Виплачуються кошти або на банківську картку, або через відділення Укрпошти.

Наразі програма фінансується ВПП за кошти Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Європейського союзу та приватних донорів.

Нагадаємо, український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців. Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати.

Раніше ми також опублікували інструкцію як українцям розрахувати розмір майбутньої пенсії. Для українців, які хочуть оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком, працює спеціальний сервіс «Пенсійний калькулятор». Сервіс надає інформацію на базі даних, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України.

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За матеріалами Мінсоцполітики